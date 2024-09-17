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桃園景福宮「月老牽線」未婚聯誼　逾200名單身男女報名想脫單

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200名單身男女報名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200名單身男女報名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市景福宮今（17）日舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，副市長王明鉅表示，景福宮月老相當靈驗，首屆未婚聯誼活動有100對男女參加，成功配對8對；第二屆報名人數增加至111對，成功配對9對，今年報名亦非常踴躍，有逾200名單身男女報名，祝福參與未婚男女在月老護佑之下都可以找到理想的另一半。

▲桃園市副市長王明鉅今天出席「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，在會中致詞祝福參與的未婚男女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市副市長王明鉅今天出席「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，在會中致詞祝福參與的未婚男女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園區大廟景福宮主委簡征潭指出，景福宮「月老神君」在2020年時自台北市霞海城隍廟分靈奉祀，去年Daily View網路溫度計調查「全台10大月老」，桃園景福宮網路聲量排名第六，這幾年吸引許多未婚男女前來求姻緣，促成很多良緣，代表景福宮月老相當靈驗。

副市長王明鉅致詞時說，景福宮未婚聯誼活動已連續舉辦3年，每年都選在月老聖誕也就是中秋節，除為月老祝壽外亦有圓滿之意，相信心誠則靈，祝福所有參與未婚男女在月老護佑下都能順利找到真愛與理想另一半。

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，副市長王明鉅等櫃邊切蛋糕為月老慶生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，副市長王明鉅等櫃邊切蛋糕為月老慶生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

活動中，副市長王明鉅並與出席來賓共同為月老切蛋糕祝壽，也請出牽線賜良緣月老神君、主管生育的註生娘娘、大廟主神開漳聖王等，為參加的未婚男女祈福加持。

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，祈求月老等諸神庇佑找到理想另一半。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市景福宮今天在秋節舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，祈求月老等諸神庇佑找到理想另一半。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，今天系列活動還有象徵「愛情啟航」的歡樂破冰活動、「愛情跑跳碰」團康遊戲與各種互動交流遊戲；中午則安排「愛情饗宴」聯誼午餐，現場還有民歌演唱等活動，下午則有「心動時刻」，讓參與者將心中話語化為行動，傳遞給心儀對象。這次活動還將參與者個人資料透過QR碼儲存，掃描對方QR碼以便可查看資料，若彼此有好感並想進一步交往，可透過交換聯繫方式進一步聯絡。

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