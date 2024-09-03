國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

▲高公局業務組科長丁亮儒(左)、副局長彭煥儒(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

偽造車牌猖狂，國道今年上半年發現1043輛，為去年同期3倍以上，高公局聯手公警局成立專案稽查，鎖定236輛黑名單，上月短短2周內連逮36起，已有15%栽在警方手上。高公局表示，使用偽造車牌上路可罰3600元到10800元，且可移置車輛扣牌，另也將面臨刑責。

高公局業務組科長丁亮儒表示，近期發現行駛高速公路偽變造冒用車牌車輛有明顯增多現象，其中今年上半年發現1043輛，不但是去年同期331輛的3倍之多，也超過去年整年度924輛，為維護高速公路行車安全與秩序，高公局隨即與公警局等相關單位成立專案小組，針對車牌異常之車輛進行專案查緝，鎖定短期內的236輛黑名單，專案進行短短2周內即查獲36輛偽變造車牌車輛。

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高公局副局長彭煥儒表示，透過ETC車牌辨識系統發現，由於有車輛在台北，三分鐘後出現在高雄，同一時間研判兩輛車在不同地點並不合理，就可研判該車牌有問題，高公局每周會將資料給公警局和公路局，公路局也會通知真正的車主更換車牌，避免被警方誤攔查，透過國道軌跡，高公局攜手公警局自8月中到8月底短短2周內抓到36輛。

▲近來變造車牌猖獗。（資料圖／中壢警分局提供）

丁亮儒說明，ETC收費系統只要發現交易時間差異小於8秒、時速大於210公里、距離大於100公里且時速高於100公里、相同門架交易且交易時間小於255秒，就會判讀為AB車，近期已提供236輛黑名單給公警局，針對使用變造車牌車輛行走國道，7月份通行費約短收10萬元，查獲相關車輛後事後將進行追討。

高公局表示，當場查獲偽變造車牌車輛行為人，公警局除當場開單舉發外，也將車輛駕駛人依涉偽造變造特種文書罪移送法辦，且因駕駛人行為已涉及詐欺、不當得利之刑事及行政罰賠償等事項，移由檢警相關單位依法嚴辦；另外依據《道路交通管理處罰條例》第12條規定，將可罰3600元以上、10,800元以下罰鍰。