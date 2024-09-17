獨／路口詭異交疊！　機車衝分隔島「騰空飛起」3傷

▲男女共乘一部機車，撞到分隔島之後，兩人整個騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中秋夜高雄市不平靜！左營區新莊一路就在今天（17日）凌晨兩點多左右，發生一起車禍，兩部機車撞在一起，結果3人受傷送醫！現在撞車瞬間的畫面曝光！

左營區新莊一路發生一起車禍，周邊大樓保全發現之後趕緊報警。兩部機車發生追撞，分別是一名男子單騎，而一對男女共騎一部，雙方並不認識。車禍發生瞬間透過監視器畫面還原，可以清楚看到共騎一部的男女是從快車道切進了慢車道時撞到了分隔島，撞擊力道讓一對男女整個騰空飛起，後頭的機車來不及閃躲就整個撞了上去。

▲後面的機車來不及閃躲，整個撞了上去，總共3人受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲短褲妹雙腿受傷，就坐在分隔島等待送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

兩部機車相撞之後，呈現一個詭異的交疊姿勢，有點類似像麻花捲。而現場有3人受傷，其中有一名穿著短褲的女子，不知道是被嚇到，還是疼痛，在救護員檢傷包紮坐在分隔島的她，還略略啜泣，最後被送上救護車，而詳細肇事原因，還有待警方釐清。

▲機車就是撞到分隔島，兩人騰空飛起 。（圖／記者吳奕靖攝）