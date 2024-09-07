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為流量爆肥！吃播網紅7個月甩肉113kg　現況曝光網看傻

吃播網紅為流量爆肥！花7個月甩肉113公斤　現況曝光網看傻：真的嗎？

▲ 尼科卡多曾爆肥到181公斤，最近成功瘦下來，令網友都很驚訝。（圖／翻攝自Nikocado Avocado YouTube）

圖文／CTWANT

美國吃播網紅一哥Nikocado Avocado（以下稱尼科卡多，本名Nicholas Perry）1年前在影片中透露，自己為了流量毀了健康的身體，體重飆升到400磅（約181公斤），一度要靠電動車代步。最近尼科卡多更新近況，非常驕傲地說他只花7個月甩掉250磅（約113公斤），讓一眾網友不敢相信。

尼科卡多自2016年創立YouTube頻道，起初是素食主義者，但不久後開始吃播，轉變成五花八門的葷食主義者，時常狂嗑炸雞、泡麵和垃圾食物，長期下來也讓他的體重不斷飆升，吃到181公斤；1年前他在一部影片中邊吃邊哭，坦承為了流量賠上健康，賺了很多錢卻也搞壞身體，胖到得靠電動車代步。

沒想到7日尼科卡多上傳最新影片，畫面中的他已不再是肉快溢出螢幕的樣子。他竟成功瘦下來，自豪只花7個月減重113公斤，現在已經是正常體態；尼科卡多形容自己體態變化，彷彿像是從一場很長的夢醒來，前段時間的他還被網友批評又胖又病態，如今都成過往雲煙。

據悉，尼科卡多起初以健康、自製的食物為拍片題材，小有人氣，但在他發布「素食者10年來第一次吃漢堡」的影片後，引起廣大迴響，也讓他發現了流量密碼，毅然決定離開素食圈開始當吃播YouTuber，並成功賺進大把鈔票，還買了一戶價值7千萬的頂樓公寓。

不過尼科卡多也因為流量賠上健康，要靠電動車代步，甚至得戴氧氣面罩睡覺，三天兩頭跑醫院更是家常便飯，走紅的方式因此常常為人詬病。

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