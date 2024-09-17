阿嬤載孫女遭賓士撞亡！女婿哽咽「人就這樣沒了」　盼重判毒駕男

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

新竹市16日下午4點25分發生一起車禍，34歲彭姓男子疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，駕駛賓士在虎林國中前逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，造成1死6傷。其中死者是71歲鍾姓阿嬤，而她載的5歲孫女也受重傷，肝臟撕裂傷。今（17）日檢察官於市立殯儀館相驗，鍾姓阿嬤的女婿說，不知道這種事怎麼會發生在他們身上，「等紅燈人就沒了」，希望可以重判彭男。

▲肇事的彭男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸。（圖／記者楊永盛翻攝）

案發時肇事賓士突然切換車道，逆向衝撞對向剛起步的機車和行人，隨後撞上號誌燈杆，由於當時正值放學時段，1名71歲鍾姓阿嬤載著5歲孫女正要返家，怎料卻遭飛賓士撞擊，阿嬤卡在賓士車頭與燈桿之間，當場死亡，5歲孫女身受重傷，另造成4歲男童腳掌開放性骨折、8歲男童左大腿骨折、69歲李男及正副駕駛共6人受傷。

▲鍾姓阿嬤家屬到市立殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方今訊後將肇事的彭男依殺人、傷害、毒品危害條例、公共危險等4罪移送新竹地檢署偵辦；而副駕的30歲彭女則是因另案詐欺遭通緝，一併移送。

檢察官今天在新竹市立殯儀館進行相驗，鍾姓阿嬤的丈夫、兒子、媳婦、女婿皆到場。女婿表示，「怎麼會發生在我們身上，好好的小孩跟岳母就這樣子，我希望可以重判」，但也無奈表示，台灣司法最後大多輕判。

▲女婿說希望肇事駕駛可以重判。（圖／記者黃彥傑翻攝）

女婿指出，孩子雖然現在目前脫離險境，但是腎臟跟膀胱還有一些器官受損，目前在加護病房，醫生也不敢保證沒問題，「看了就很難過，那麼小的小孩，等著紅燈人就沒了」，並說昨天是岳母去接小孩，大家等到快5點，疑惑為什麼都還沒有回來，接到電話才知道出事了。