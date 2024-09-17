獨／每到中秋就撞車！　超衰駕駛才吃烤肉「下秒就出事」

▲一名騎士表示精神不濟自撞停放在停車格內的凌志休旅車 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今天（17日）凌晨一點多左右，高雄市消防局新莊分隊前面發生車禍，一名男子疑似過度疲勞，因此騎機車撞到路旁車輛，被無辜波及的車主出現之後，嘆了口氣自嘲自己的車「真是多災多難」，因為去年中秋也是挨撞！

這起車禍就發生在左營區民族一路，一名男子騎機車就撞到停在路邊停車的的一輛凌志休旅車，休旅車的左後側扳金以及車體零件都被撞掉了，而這名男子在警方到場之後表示自己因為過度疲勞，所以才會偏向撞車，但由於撞擊聲響過大，驚動了新莊分隊的值班人員，因此立刻出動救護車將人送醫。

▲凌志休旅車左後側整個被撞壞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這起車禍就發生在新莊消防分隊門口 。（圖／記者吳奕靖攝）

被波及的車主在接獲警方通知之後，跟著友人從新莊分隊旁邊的小巷跑了5分鐘過來，他們說自己原本是在中秋烤肉喝酒，結果卻被警方的一通電話，整個醒酒了！車主一看到自己的車，一臉苦笑無奈「真的是多災多難的車」，他說去年自己也是在中秋節左右發生車禍，當時一輛車從駕駛座的位置撞了過來，不過當時是自己的錯，因為違規迴轉，所以事後這起車禍的肇事責任判比，是屬於自己居多。

但沒想到距離上次車禍發生剛好滿一年，這次又是在中秋節被撞，他真的不知道該哭還是該笑，而這次他停在路邊停車格內被撞，有沒有肇責？他也急著向處理員警詢問，員警表示將由交大來進行車禍初步肇責鑑定才能知道。同時車主也非常關心騎士的傷勢情況，知道他還能自己步行走向救護車，才鬆了口氣！還好人沒有大礙，而詳細車禍原因，還需要由警方來進一步鑑定。

▲凌志休旅車的車主 。（圖／記者吳奕靖攝）