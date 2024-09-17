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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄機車「詭異麻花」交疊！　短褲妹驚坐分隔島啜泣

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中秋夜高雄市不平靜！左營區新莊一路就在今天（17日）凌晨兩點多左右，發生一起車禍，兩部機車撞在一起，結果呈顯詭異的交疊姿勢，最後3人受傷送醫！

這起案件就發生在左營的新莊一路，巨大的聲響劃破了中秋的長夜，旁邊大樓的保全還以為是貨車掉下貨物，結果出來一看才發現是一起車禍，因此趕緊報警。發生車禍的是兩部機車，一部是一名男子單獨騎乘，另外一部是一對男女共騎，單獨騎乘的男子指控對方是從快車道切進了慢車道，不過不知道怎麼回事，就撞到了分隔島，跟在後頭的他來不急煞車，就整個撞了上去。

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩部機車就這樣交疊在一起，3人受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲短褲妹雙腿受傷，就坐在分隔島等待送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

兩部機車相撞之後，呈現一個詭異的交疊姿勢，有點類似像麻花捲，讓前來處理的員警也一度看傻了眼，撞得這麼巧！因為把這兩部車分開，3個人還得費一番功夫。這起車禍總共造成了3人受傷，其中有一名穿著短褲的女子，不知道是被嚇到，還是疼痛，在救護員檢傷包紮坐在分隔島的她，還略略啜泣。

兩部機車相撞也波及到了停在路旁的休旅車，車主接獲員警電話通知就立刻從大樓趕下來，還一直問自己也沒有肇責。而這起車禍的詳細肇事原因，還有待警方釐清。

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快訊／中秋前夕惡火！　屋主4樓「全身焦黑」送命

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