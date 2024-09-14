桃園賓士「底盤漏油」害騎士慘摔...交通大打結　警：最高罰3600

▲桃園市八德區和平路往介壽路方向昨晚出現大量不明油汙，導致後方機車閃避不及慘摔，警方到場發現是賓士車底盤滲油釀禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路往介壽路方向昨（14）日晚間6時許，車道出現一大片黑色油汙，導致後方黃姓女騎士慘摔，另有多名騎士摔倒意外，八德警方據報後到場發現是一輛賓士車底盤滲油肇禍，也緊急找來環保局人員清除油汙，至於粗心賓士車駕駛恐將面臨最高新台幣3600元罰鍰。

▲桃園市八德區和平路往介壽路方向昨晚出現大量油汙，警方查出是賓士車底盤滲油，緊急找來環保局人員協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，昨晚6時許，八德區和平路11號前，53歲吳姓男子駕駛黑色賓士由和平路往介壽路一段方向行駛，未料疑似底盤滲油，造成後方45歲黃姓女騎士摔倒，身體有多處擦傷，另有多名騎士也不慎摔倒，因正值下班尖峰，警方不敢大意，立即找來環保局清潔人員在油汙處噴灑木屑緊急處理，並管制交通，避免造成更多騎士摔傷意外。

▲環保局人員在油汙處灑上木屑清理油汙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方對賓士車吳姓駕駛依道路交通管理處罰條例之「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者」予以開單告發，處1800元以上3600元以下罰鍰。警方呼籲，駕駛車輛上路前，務必先檢查車輛狀況，確認無誤後再上路，以維護交通安全。