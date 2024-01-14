2男闖桌遊店持鎮暴槍轟天花板！水泥塊砸傷女員工　1收押1嘉義落網

▲高雄一家桌遊店12日發生槍擊案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區博愛一路一間桌遊店在12日清晨傳出槍響，徐姓和劉姓男子疑因口角糾紛闖入店，開了一槍後火速逃逸，槍擊還導致桌遊店內的天花板水泥塊掉落，砸傷一名女員工頭部，警方在案發後火速逮捕徐姓主嫌，因涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，被法院裁定羈押；而共同犯案的劉男昨（13）日也在嘉義落網。

警方調查，事發當時桌遊店準備打烊，2名男子突然闖入，其中一人二話不說便朝天花板開了一槍，導致水泥塊掉落，不偏不倚砸中一名女店員，兩人開槍後隨即逃逸。

▲警方逮捕徐姓主嫌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警、消接獲通報後，隨即派出救護車及大批警力前往，抵達現場後立即拉起封鎖線，並協助頭部擦傷的桌遊店女員工包紮，並將人送醫，所幸生命無虞。

警方調閱監視器畫面展開追查，6小時後先在台南市善化區將持鎮暴槍主嫌徐男（40歲）查獲到案，並起獲涉案鎮暴槍1枝及毒品安非他命。

▲警方起出犯案的槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

徐嫌供稱，日前到該店消費，因口角糾紛而懷恨在心，才憤而開槍，警方在詢後依恐嚇、傷害、毒品危害防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，認為徐嫌涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，而且尚有共犯未到案，因此向法院聲請羈押獲准。

而另一名負責把風的劉姓嫌犯，警方也在13日於嘉義將他緝捕到案，警詢後依法移送。