洗刷高房價汙名！觀光署「優宿專區」嚴選1700家　雙人房3500元↓

▲觀光署優宿專區推薦超過1700家平價優質旅宿。（資料示意圖／台糖長榮酒店提供）

記者李姿慧／台北報導

國旅旅宿業假日房價偏高為國人所詬病，觀光署宣布，「優宿專區」再升級，除超過1千家住宿優惠外，再以平日雙人房3500元標準，嚴選全國超過1700家平價優質旅宿，攜手地方政府合作，推各地優質優惠旅宿。

為紓解國旅假日人潮，交通部觀光署在台灣旅宿網已設置「優宿專區」，收整全國超過千家旅宿業者的優惠方案，近期再與地方政府及國家風景區管理處合作，嚴選逾1700家平價優質旅宿。

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其中超過千家旅宿住宿優惠部分，觀光署表示，持續與縣市政府合作，鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，專區內除一般住宿優惠外，亦有搭配各地活動的優惠資訊，目前已有1000多項的優惠方案，如國旅卡住宿優惠、觀光署仲夏節活動「觀光暑．樂遊趣」、台北市政府「2025雙北世界壯年運動會」，以及協助振興花蓮震後觀光的「花蓮縣住房優惠」等。

另外在優質住宿部分，觀光署再與縣市政府及國家風景區管理處攜手，以具有合法旅館或民宿登記證、通過稽查安檢，及參考114年公務人員出差住宿費上限、平日雙人房3500元的標準，用「合法」、「安心」、「平價」等三大訴求，推出「平價優質旅宿」，全國共計逾1700家，提供民眾平日出遊更多選擇。

觀光署也向更多旅宿業者招手，呼籲加入「優宿專區」，並協請縣市政府於辦理活動時，邀業者推出相關住宿優惠，共同於「優宿專區」聯合曝光宣傳。

此外，為鼓勵旅客重遊花蓮，觀光署也已推出「重遊花蓮 一來再來」方案，方案適用於花蓮地區，9月1日至11月30日止，每人之身分證統一編號每月限使用一次，每房每晚最多折抵1000元。