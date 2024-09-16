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技藝精湛！ 國際技能競賽 江垣禎、吳明哲機器人職類奪銅

▲雲嘉南分署培育選手江垣禎與吳明哲，在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽機械人職類摘下銅牌。(WorldSkills提供)

▲雲嘉南分署培育選手江垣禎與吳明哲，在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽機械人職類摘下銅牌。(WorldSkills提供)

記者林東良／台南報導

2024第47屆國際技能競賽15日在法國里昂落幕，勞動力發展署雲嘉南分署培育國手江垣禎與吳明哲在機械人職類摘下銅牌，賽後兩人表示「很享受比賽的感覺」，對此次競賽經驗相當難忘。

今年第47屆國際技能競賽於9月10日至15日在法國里昂舉辦，共有來自世界69個國家、約1400名好手在競賽中一較高下，此次臺灣共派出50個職類58名國手及表演賽1個職類與1名選手參加，總計拿下2金3銀10銅28優勝，其中雲嘉南分署培育國手共拿到1銅6優勝，表現不俗。

機器人是技能競賽中難得需要組隊參加的比賽項目，此次國際技能競賽奪銅，目前就讀國立臺灣科技大學的江垣禎與吳明哲兩位國手坦言，「還可以再更好」，他們說，為了此次國際技能競賽，密集受訓一整年，每天練習超過12個小時以上，投入訓練時常會遇到挑戰和困難，還好兩人都會相互加油打氣，他們也感謝許多人的鼓勵讓他們能堅持下去、走到今天。

▲雲嘉南分署培育選手江垣禎與吳明哲，在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽機械人職類摘下銅牌。(WorldSkills提供)

江垣禎與吳明哲是國中同學，起初是江垣禎對機器人領域有興趣，就邀請吳明哲加入行列，從高中至今兩人已搭檔多年，彼此有一定默契，兩人認為過程比結果還重要，這次競賽中雖有些細節沒處理好，不過能拿到銅牌也很開心，「終於可以好好休息」。

雲嘉南分署這次共有11名國手參加10職類競賽，獲得1銅6優勝好成績，除機器人職類摘下銅牌外，獲得優勝國手還包括資訊網路布建職類陳軒奕、美髮職類黃茂畯、美容職類林廷襄、餐飲服務職類鄭棨文、資訊與網路技術職類薛弘祥、平面設計技術職類廖建凱。

「在國際賽事獲獎牌非常不容易」，雲嘉南分署長劉邦棟說，國手們訓練的過程相當辛苦，為幫國家爭取榮耀，必須時時強化體能和心理素質，才能在比賽中保持最佳狀態，很高興他們完成比賽，這是很棒的學習與成長經驗。

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