MiniBoss商業學院由富比逗教育引進台灣　致力培養具國際競爭力與前瞻性的下一代領導者

▲富比逗教育期待透過這次和MiniBoss商業學院合作，為台灣培養更多具備國際競爭力的未來領導者。

圖、文／富比逗教育提供

MiniBoss商業學院作為來自英國的全球領先兒童商業教育品牌，現由富比逗教育股份有限公司正式引進台灣，為台灣的孩子們提供新時代的商業領袖教育，培養具國際競爭力的未來領導者。

富比逗教育股份有限公司與MiniBoss商業學院攜手合作，致力於培養具備全球視野的未來企業家。針對6至17歲的孩子，透過國際化創新教育的課程設計和創意啟發與正向引導方式，培育孩子成為新時代的國際型領袖人才並在未來的商業世界中脫穎而出。

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富比逗教育股份有限公司由逗點集團（逗點教室）、商明國際、逗寶集團三家致力於推動台灣教育發展的企業共同創立。秉持著對台灣未來教育的熱情與責任感，富比逗教育的願景是帶領孩子認識世界，課程結合潛能開發，新創思考與實際操作引導孩子將想法落地實現，並透過英語與中文輔助教學方式，培養出具備國際視野、自主思考能力並具備強健心態的下一代企業家。

MiniBoss商業學院辦學超過20年，在全球擁有數十所分校，致力於透過互動課程、企業實境模擬和國際交流等多樣化的教學方法，激發孩子潛能並帶領孩子將理論知識轉化為實踐。此外，MiniBoss課程強調國際視野，提供學生與全球各地學子的交流機會，擴充其國際人脈。在這個快速變化的科技時代，MiniBoss商業學院的成立不僅為臺灣學生提供了國際化的學習平臺，也為未來的商業領袖鋪就了一條光明的道路。

MiniBoss商業學院的引進，象徵著台灣教育新模式的開始，同時為孩子們提供了拓展國際視野、提升領導力的寶貴機會。富比逗教育期待透過這次合作，為台灣培養更多具備國際競爭力的未來領導者。