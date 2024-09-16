　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

▲▼陳智菡 民眾黨立法院黨團主任。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團主任陳智菡日前透露，國民黨議員鍾小平3天打了10通電話騷擾她。而網紅「四叉貓」劉宇也貼出陳智菡2021年「2天打6通電話」的截圖，反酸「我是不是也能說被智菡姐騷擾」。對此，陳智菡今（16日）表示，對話是過去擔任北市府發言人時，向四叉貓求證事情，但四叉貓卻把過去造謠的惡劣行徑，扭曲成她的騷擾，這種人，只有噁心形容，把自己與貓連結，是玷汙了貓，她會站出來，讓四叉貓付出應付的代價。

陳智菡於臉書表示，這個社會不該姑息或助長霸凌。自己還在北市府擔任發言人的時候，有一次四叉貓突然發出北市府媒體與記者群組的對話，說媒體組被記者炎上，還說截圖來自「現任北市府幕僚」，讓許多線上記者非常憤怒，更是對公務機關的嚴重指控。

陳智菡指出，當時自己除了先在內部釐清，也向四叉貓求證，並不問誰是爆料者，只求證「是否確認此人是目前在北市府的幕僚」？但四叉貓不敢回，一下說要打電動、想睡覺、最後說「其實也不確定，要再去問問、去想想」。而她禮貌地請四叉貓想清楚，因為這已經對北市府媒體組造成很嚴重的困擾，四叉貓說好，接著就就躲起來、不敢接電話了。

陳智菡批評，如今，四叉貓把過去造謠、到處放火、刻意傷害誹謗他人的惡劣行徑，進一步扭曲成她的騷擾。這種人，她只有噁心可以形容，四叉貓把自己與貓連結，是玷汙了貓。

陳智菡說，甚至四叉貓把她放在私人臉書，多年前尾牙表演的照片提供給其他側翼，附帶謠言發布到網路上，目的顯然是為帶風向訕笑，不要說是公眾人物，這已經超出了一般人所能容忍的底線。

陳智菡強調，這種生物，到處在網路放火出征，肉搜霸凌他人，然後一副你能奈我何的模樣，還有媒體樂於轉發他未經求證的言論，安慰自己有出處、有來源，有報導價值，其實只是在助長謠言與霸凌惡行傳播。

陳智菡引用學界與臨床研究的霸凌定義包括四大要素，刻意（intentionality）、重複（repetition）、惡意攻擊（aggression or harmfulness）、權力不對等（power imbalance）。四叉貓利用在社群媒體上的聲量、走偏鋒式的譁眾取寵，對她進行重覆性且惡意的攻擊與霸凌，這樣的做法，遠遠超過言論自由的底線與邊界。

最後，陳智菡強調，對惡的姑息與縱容，使受害者眾，長此以往，敗壞的不只是個體、也導致社會的集體沉淪。這些無止境造謠、誹謗、中傷、煽動仇恨，濫用自由侵害他人人權的行為，必須被制止，既然她還有發聲的勇氣，就不會選擇害怕、隱忍、甚至封閉自己，她會站出來，讓四叉貓付出應付的代價。

▼四叉貓貼出昔日與陳智菡對話。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

▲▼四叉貓貼出與陳智菡對話。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

▼網紅四叉貓。（圖／翻攝劉宇臉書）

▲▼四叉貓嗆：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子。（圖／翻攝劉宇臉書）

ET快訊
快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」一審判決曝
大腸麵線「撈出9隻蟲」！網嚇爛：吃幾隻了
送養卻誤入煉獄！信義區5貓遭「淋熱水再火燒」慘死
警車釀3車事故！BMW駕駛成植物人　員警慘了
快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐
股王被打入跌停！　一張慘賠47萬
新北男逼母女3P　綑綁四肢性侵
遭爆「託ㄚ頭買IU門票」不付帳　熊熊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

張淑芬至苗栗養護中心賀中秋！　率台積電志工關懷老人送愛心

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

中央硬推綠電雲林不埋單！　許宇甄批政院：根本無完整SOP流程

220萬人對柯文哲好感蒸發　藍委分析：檢調讓媒體帶風向造成的

黃珊珊搬法條洗白京華城案！　游淑慧揭「2問題」：等於自證圖利

政府媒體預算暴增　藍黨團嗆嚴審：賴清德吃過網軍的苦仍不悔悟

陸艇偷渡管碧玲竟稱「無人為疏失」　國民黨團轟：那是誰的錯？

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

張淑芬至苗栗養護中心賀中秋！　率台積電志工關懷老人送愛心

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

中央硬推綠電雲林不埋單！　許宇甄批政院：根本無完整SOP流程

220萬人對柯文哲好感蒸發　藍委分析：檢調讓媒體帶風向造成的

黃珊珊搬法條洗白京華城案！　游淑慧揭「2問題」：等於自證圖利

政府媒體預算暴增　藍黨團嗆嚴審：賴清德吃過網軍的苦仍不悔悟

陸艇偷渡管碧玲竟稱「無人為疏失」　國民黨團轟：那是誰的錯？

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

川普遇襲再逃死！特勤局認「高爾夫球場難維安」：可惜他不是總統

趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼

日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

站上5字頭！　新北深坑房價創10年新高

周天成重回年終賽積分榜首位　林俊易爬上世界第12締生涯最佳

曬前少吃！營養師曝「10大感光食物」　晚上吃較好

Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

政治熱門新聞

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓揭她狂call紀錄

陳佩琪開記者會談保險箱！　黃揚明曝「北檢1動作」不尋常

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

謝龍介表態參戰2026台南市長！　承諾「只做4年」讓大家懷念40年

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

北檢偵查大放送踩煞車！　黃揚明曝上面有指示：若無真憑實據會出事

白護柯嗆刪總統府預算　藍委不買單：沒觀察到賴清德介入

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

警告游淑慧打柯要「顧大局」　蕭旭岑認了

陸男偷渡「登岸點」不單純！　陸軍退將揭2點：很可疑

iPhone16如期上市打臉NCC　王鴻薇嗆翁柏宗

黃珊珊搬法條洗白京華城案！　游淑慧揭「2問題」：等於自證圖利

更多熱門

相關新聞

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

京華城案延燒至今，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，人設崩壞。不過，根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨似乎未因此崩盤，支持度僅下滑1.8個百分點。對此，民進黨團指出，若細看交叉分析，可看出過去小草板塊有所移動，未來白營繼續在立法院有報復性行動的話，恐怕會迎來更大的崩盤。

民眾黨挺柯文哲　林智群列3點直搖頭

民眾黨挺柯文哲　林智群列3點直搖頭

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

台灣民意基金會民調／小草不離不棄藍綠未受益　時力增3.8百分點最多

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

「民眾黨瞎挺柯文哲」　簡舒培提4點打臉：全黨甘作法盲

關鍵字：

四叉貓陳智菡民眾黨騷擾台北市政府

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

快訊／快改道！　國3翻車事故

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面