槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團主任陳智菡日前透露，國民黨議員鍾小平3天打了10通電話騷擾她。而網紅「四叉貓」劉宇也貼出陳智菡2021年「2天打6通電話」的截圖，反酸「我是不是也能說被智菡姐騷擾」。對此，陳智菡今（16日）表示，對話是過去擔任北市府發言人時，向四叉貓求證事情，但四叉貓卻把過去造謠的惡劣行徑，扭曲成她的騷擾，這種人，只有噁心形容，把自己與貓連結，是玷汙了貓，她會站出來，讓四叉貓付出應付的代價。

陳智菡於臉書表示，這個社會不該姑息或助長霸凌。自己還在北市府擔任發言人的時候，有一次四叉貓突然發出北市府媒體與記者群組的對話，說媒體組被記者炎上，還說截圖來自「現任北市府幕僚」，讓許多線上記者非常憤怒，更是對公務機關的嚴重指控。

陳智菡指出，當時自己除了先在內部釐清，也向四叉貓求證，並不問誰是爆料者，只求證「是否確認此人是目前在北市府的幕僚」？但四叉貓不敢回，一下說要打電動、想睡覺、最後說「其實也不確定，要再去問問、去想想」。而她禮貌地請四叉貓想清楚，因為這已經對北市府媒體組造成很嚴重的困擾，四叉貓說好，接著就就躲起來、不敢接電話了。

陳智菡批評，如今，四叉貓把過去造謠、到處放火、刻意傷害誹謗他人的惡劣行徑，進一步扭曲成她的騷擾。這種人，她只有噁心可以形容，四叉貓把自己與貓連結，是玷汙了貓。

陳智菡說，甚至四叉貓把她放在私人臉書，多年前尾牙表演的照片提供給其他側翼，附帶謠言發布到網路上，目的顯然是為帶風向訕笑，不要說是公眾人物，這已經超出了一般人所能容忍的底線。

陳智菡強調，這種生物，到處在網路放火出征，肉搜霸凌他人，然後一副你能奈我何的模樣，還有媒體樂於轉發他未經求證的言論，安慰自己有出處、有來源，有報導價值，其實只是在助長謠言與霸凌惡行傳播。

陳智菡引用學界與臨床研究的霸凌定義包括四大要素，刻意（intentionality）、重複（repetition）、惡意攻擊（aggression or harmfulness）、權力不對等（power imbalance）。四叉貓利用在社群媒體上的聲量、走偏鋒式的譁眾取寵，對她進行重覆性且惡意的攻擊與霸凌，這樣的做法，遠遠超過言論自由的底線與邊界。

最後，陳智菡強調，對惡的姑息與縱容，使受害者眾，長此以往，敗壞的不只是個體、也導致社會的集體沉淪。這些無止境造謠、誹謗、中傷、煽動仇恨，濫用自由侵害他人人權的行為，必須被制止，既然她還有發聲的勇氣，就不會選擇害怕、隱忍、甚至封閉自己，她會站出來，讓四叉貓付出應付的代價。

▼四叉貓貼出昔日與陳智菡對話。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

▼網紅四叉貓。（圖／翻攝劉宇臉書）