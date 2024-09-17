台灣民意基金會民調／14年2840億打造7潛艦　46.8%支持、41.2%不支持

▲海鯤號拖帶進入乾塢。（圖／台船提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產推動進度，已核定計畫，期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。台灣民意基金會公佈最新民調，二十歲以上台灣人中，四成七支持賴政府分 14 年花 2840 億打造七艘海鯤號潛艦的計畫，四成一不支持，一成二沒意見、 不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，雖然支持者明顯佔上風，但社會看法分歧，並無共識。

根據調查，國人對賴政府斥鉅資打造七艘海鯤號潛艦的意見傾向，結果顯示，24.7%非常支持，22.1%還算支持，17.5%不太支持，23.7%一點也不支持，8%沒 意見，4%不知道、拒答。

進一步交叉分析，從年齡層看，45歲以下與45歲及以上對這項國防政策立場涇渭分明，前者多數傾向反對，後者多數傾向支持。具體地說，20-24歲， 四成二支持，四成六不支持；25-34歲，四成一支持，四成七不支持；35-44歲，四成二支持，五成一不支持；45-54歲，五成一支持，三成九不支持；55-64歲，五成三支持，四成一不支持；65 歲及以上，四成七支持，三成一不支持。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

