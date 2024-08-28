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行政院拍板2840億潛艦國造　柯志恩轟：一口氣編14年計畫急什麼？

▲▼ 歷時7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了　船體全貌首度曝光。（圖／台船提供）

▲ 國造潛艦海鯤號。（圖／台船提供）

記者郭運興／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產推動進度，已核定計畫，期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。對此，國民黨立委柯志恩今（28日）表示，原型艦「海鯤號」明年能否依約交艦並符合作戰需求，都還是未定之天，一口氣編了14年計畫，不知在急什麼？豈非中秋未過就急著搓明後年的湯圓？

柯志恩於臉書表示，近日行政院拍板預算高達2840億元的7艘潛艦國造計畫，但原型艦「海鯤號」都還沒進行海測過關，明年11月能否依合約交艦並確實符合作戰需求，一切都還未定之天，但國防部一口氣就編了14年造艦的量產計畫，不知在急什麼？

柯志恩表示，套句總統賴清德所說「冬至沒到，別急著搓湯圓」，如果2026選舉現在不必操之過急，那麼7艘後續艦的鉅額預算，豈非今年中秋未過就在急著搓明、後年的湯圓？

柯志恩指出，依例國防武器採購、研發作業費第一年編列僅幾十萬，如需成立專案辦公室則了不起、編個幾百萬，但本案第一年就編20億，到底要做什麼，國防部也無人知曉。

柯志恩說，令人質疑的是，2800多億的大餅是如何估算出來的？去年潛艦國造的推手黃曙光透露的訊息是「希望2025年完成3艘國造潛艦、2027年達成4艘潛艦的構想」，為何換了總統變成14年、7艘艦？

柯志恩認為，這樣時間、期程實在差很大，再者，潛艦測試是最繁複也最艱難的工程，包括動力、供電、聲納、噪音、還有魚雷裝置發射等太多項目及系統，都要精準到位且符合百分百的安全及戰備需求。令人困惑的是，原型艦的海測、八字都沒一撇，現在就急編2840億元的經費，未來真能依計畫執行嗎？

柯志恩提到，就連國防部長顧立雄都說｢後續艦預算要等海鯤號通過海測後才能動支」，為何不等海測成功之後，再規劃量產也不遲。即使將來｢海鯤號」順利建造，後續艦應如何精進，且到底需建造幾艘，國防部都該有縝密周詳的研究、評估與規劃，絕非總統英明或高層下令，說風就是雨，偉大的造艦計畫即可美夢成真。

柯志恩質疑，潛艦是高科技的戰略武器，操作和作戰方式皆和目前的水面艦艇不同，如果真要未雨綢繆，國防部應告訴國人，在少子化又募兵不易下，訓練有素的潛艦部隊如何培訓、擴編？未來的潛艦基地和軍港是否應先整建完成？否則，天外忽然飛來一筆2800多億預算，且幾個月後就要立院審查通過，不會太唐突嗎？

最後，柯志恩大酸，「今年月餅都還沒吃，賴總統就在想搓明、後年的湯圓！」

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

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