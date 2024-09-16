針對國防時事給建議！　江啟臣籲「美對台軍援應先磋商達成共識」

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院副院長江啟臣今（16日）回應國防時事，包括水面艦籌獲、空軍戰力建構、監督新式戰機交機進度，以及近日傳出美援軍火過期與發霉等事件，江啟臣逐一給出建議與擔憂，他強調，美國對我國無償軍援應有更實質幫助，否則，非臺美合意的軍援，對任一方都是難以善後的好意，雙方該良善互信、共同磋商軍援品項。

江啟臣表示，陸海空三軍114年的後勤及通資業務預算，共編列1109億9694萬2千元，主要用於戰藥採購及銷毀、作戰設施維護、水電、裝備零附件、後勤補給等項目。比較105年同一科目編列540億4361萬3千元，到114年總額增加一倍之多，其原因除油價、物價上漲外，兩岸情勢緊張，敵情威脅嚴峻，海空軍演訓頻繁等，都是後勤及通資業務預算增加的主因。

江啟臣進一步指出，海軍原規劃的大型水面艦-震海計畫則因諸多因素中止，改推「新一代輕型巡防艦」，藉由飛彈、搭配小型靈活具機動性的高效能艦艇，落實不對稱作戰思維。然而，在海軍陸續接裝的同時，航海人員的基礎訓練、戰鬥職能的培養建立，仍是人員戰力訓練不可或缺的一環，如何讓海軍戰力走得穩、走得遠，如何籌獲大型水面艦的下一步，國防部仍應有所思量及規劃。

▼ 國造潛艦海鯤號。（圖／台船提供）

針對空中戰力建構，江啟臣表示，上週幻象飛機發生意外，飛官安全逃生，關於幻象戰機的延壽有一番論戰。空軍針對幻象2000這幾年投入不少經費進行零附件採購維持其妥善率，但缺乏如IDF、F-16大規模、全面性翻修的中壽期性能升計畫，以1億5951萬1千元執行3年的雙座型幻象2000延壽驗證，要到114年結案才有結論，在此之前需仰賴增加經費採購零附件維持飛機妥善率。然若灰色地帶侵擾、敵情威脅加劇，對於後勤維持的成本與壓力勢必只增不減。

▼幻象2000戰機。（圖／記者李毓康攝）

另外，近年為強化空中戰力，採購新式戰機組成全東亞最大F-16機隊。然而，109年至115年的特別預算案，至113年已編列1644億2447萬元，超過整體預算案的半數。原定去年開始交機的進度，延後至今年第3季，近日則確定跳票，空軍改「爭取」今年第4季交機，但進度還是掌握在產製方手中，能否如期如質，沒有人能打包票。

江啟臣表示，因為是特別預算，預算編列、審查一次處理，分年預算不用再分年接受國會監督，後續年度執行不力，國會也無從自預算審查端控管支出，只能仰賴行政者的自我管控，尤其對美軍購，政府頂多也只能暫不結匯付款。但是，若到115年產製進度仍不如預期，國防部如何因應呢？特別預算能否辦理保留，或是由立法院修法展延特別預算條例的年限？面對這些已迫在眉睫的問題，國防部都要及早啟動因應方案，誠實面對國會說明產製進度，爭取國人最大支持才是讓戰機採購建案繼續執行的上上策。

▼空軍F-16Ｖ戰機。（圖／讀者提供）

針對近日美軍事援助過期彈藥、發霉防彈背心後續處理，江啟臣質疑，國防部僅以「臺美共同檢視、處理」輕描淡寫的帶過。試問，過期彈藥若仍庫儲於我方彈庫，是否增加我方保存管理及後續銷毀成本？再者，發霉的防彈背心、抗彈版，尺寸不合外，經過處理還能否使用？至於無法使用的是否已銷毀、棄置，或仍佔用我軍品庫房？

江啟臣認為，每年有許多國軍部隊到美受訓，例如持續執行的「空軍F-16戰機後續訓練軍購案，114年度編列美金5140萬8424元，折合新臺幣16億4399萬；113年陸軍為接裝新型戰車，編列3036萬7千元，執行人員出國接裝訓練；陸軍聯兵營赴美軍事交流訓練等。

最後，江啟臣強調，若美國對我國無償軍援可運用於持續性的人員訓練、部隊軍事交流等項目，對於我軍人員戰力強化，應有更實質的幫助。否則，非臺美合意的軍援，對任一方都是難以善後的好意。

▼美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

