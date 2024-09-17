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全台防大雷雨！　連下2天時間曝

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲目前西北太平洋有葡萄桑颱風、貝碧佳颱風和一個熱帶低壓。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示， 周五至下周一南方水氣北抬，大氣很不穩定，周日、下周一各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今日凌晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第14號輕颱葡萄桑向西北西朝琉球前進，其預測路徑比第13號輕颱貝碧佳略偏南，但在不確定性範圍（紅框）內；貝碧佳向西北西，今將減弱為熱帶低壓。

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吳德榮說，另一熱帶低壓通過呂宋島進入南海後，今將發展為第15號輕颱蘇力，預測偏西轉西北前進、漸行漸遠，三颱未必同時存在；雖然目前預測資料顯示，這些熱帶系統對台直接侵襲的機率低，但各國模式仍在調整中，應持續觀察。

▼最新雙颱、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今中秋節台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；周三、周四北部、東半部有局部短暫雨的機率，西半部近山區午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮提醒，周五至下周一南方水氣北抬，大氣很不穩定，周五、周六南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率，慎防雷擊、強風及瞬間強降雨；周日、下周一各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

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