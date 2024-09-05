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拐杖伯紅燈快結束馬路過不到一半　騎士暖心護送感動8千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友4日上午11時許在高雄市新興區林森一路與大同一路路口，目擊一名使用拐杖的老伯正要過馬路，但紅燈都快結束了，老伯還走不到一半，就在這個時候，原本正在停等紅燈的騎士決定伸出援手，立即上前幫忙攙扶，協助老伯順利過完馬路。影片公開之後，吸引超過8500名網友按讚，大家紛紛留言感謝熱心騎士，「護送超人，我的超人」、「謝謝你，讓台灣更美好」。

機車騎士幫拐杖阿伯過馬路。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲老伯拄著拐杖過馬路。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

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原PO在臉書「爆廢公社」分享一段行車記錄器影片，並表示「4日早上在高雄看到這溫馨感人的畫面，這位騎士超棒！」而在影片中，只見前方有一名汽車駕駛、一名機車騎士正在停等紅燈，一名使用拐杖的老伯從畫面左方出現，緩步走在斑馬線上，但紅燈都快結束了，老伯還走不到一半。

機車騎士幫拐杖阿伯過馬路。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲熱心騎士上前幫忙攙扶老伯過馬路。

機車騎士幫拐杖阿伯過馬路。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

就在這個時候，原本正在停等紅燈的騎士見狀，馬上立起機車側柱並熄火，接著走上前幫忙攙扶老伯，最終順利幫助老伯過完馬路，整個過程中其他駕駛也都沒有按喇叭催促。

影片公開之後吸引超過8500名網友按讚，甚至被轉分享至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，大家紛紛留言稱讚騎士的善舉，「護送超人，我的超人」、「哭了，好美，謝謝你，讓台灣更美好」、「這個社會要是都是像影片中這樣和諧該有多好」；還有網友坦言，自家母親已經85歲，每次過馬路都讓家人提心吊膽，「如果社會上有很多心存善念、將心比心的好人，我會更感激的。路上看到長者，拜託一起來保護他們。」

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