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晚餐狂被嫌！人妻怒查「台北監獄菜單」再吵就照著煮　千人驚呆了

▲▼ 。（圖／翻攝台北監獄）

▲北監9月菜單。（可點圖放大／翻攝台北監獄）

網搜小組／劉維榛報導

「再吵我就照著這菜單煮！」一名人妻抱怨，老公與孩子老是嫌棄晚餐都煮得差不多，一番話秒激怒她，忽然想起監獄每天都會變換菜單，接著開嗆父子倆敢再碎念，她就照著上面煮晚餐。文章曝光後，引來全場網友笑虧，「不錯有創意」、「國家級待遇！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，小孩和老公總是發牢騷，說她每天煮的菜都了無新意，「而且都不能知道今天晚上下班要吃什麼！」

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於是原PO上網一查台北監獄的9月菜單，接著氣嗆「再吵我就照著這菜單煮，接下來一個月要吃什麼，不就很清楚了！」

實際看這份菜單，以晚餐來說，固定都有一樣主菜，像是香酥大排、炒肉絲、貴妃燒雞、炸香酥魚；第二道配菜則有炸天婦羅、炸香腸、白菜滷等；以及固定會有炒青菜與湯品。

文章曝光後，引來5千多名網友笑虧，「可以參考幼稚園、小學菜單，每天想煮什麼好難哦」、「不錯有創意」、「我也是想過照著我兒子學校的菜單煮，後來我發現根本不可能做到啊 」、「可以搭伙嘛？我的伙食還沒這麼好」、「大人小孩都一樣抱怨，我都回要就吃，不吃就自己出去買」、「我曾經也這樣看著幼稚園的菜單做一星期的菜」、「婚姻由墳墓轉為監獄了」。

原PO也在留言串回應，「我有試過幼稚園的，不過有些菜名我看不懂，比如說金玉白菜羹，酸甜魚球，這是什麼國宴菜色？」

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