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少女墜入枯井　奇葩父親實踐「拍攝者不救」堅持先拍照、阻救援

少女墜入枯井，中國奇葩父親實踐「拍攝者不救」！堅持先拍照、阻救援。（翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

中國甘肅一名少女，在日前不小心墜入一個枯井裡，但她的父親卻堅持先拍照，並阻擋好心人的救援。這名父親解釋，他之所以實踐「拍攝者不救」的原因，是因為擔心害怕責任劃分不清，稱應先報警並拍照存證，最後才是進行救援。

據《香港01》報導，事發在本月14日，這名少女不小心墜入一個枯井，之後有好心人搬出梯子，願意親身下去井裡營救，但少女的父親卻極力阻攔。父親堅持，一定要先報警，待警方看過現場後，才能施救，因為他相當害怕責任歸屬的問題。之後有路人勸說，願意大家先拍片存證，這時少女父親才願意讓人救出少女，之後少女被父親送醫救治。

不過這起事件，隨即引發網友熱議，有網友直呼：「確認這是親爸吧！不知道還以為是個陌生人！」、「真是我見過最奇葩的父親，這時候不該想著趕緊救娃嘛。」不過也有網友認為，無論是這名父親還是好心路人，最終目的都是要救出少女。

天水市住建局人員表示，事發地點的基礎設施雖有不完善之處，但也不提倡孩子父親「阻攔施救先報警」的做法。政府人員表示，他們理解孩子父親的心情，但還是建議第一時間應該先救孩子，並同步報警求助，再聯繫相關部門找到責任方。


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