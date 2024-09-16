2024香港小姐冠軍出爐　水汪汪大眼睛激似女神李嘉欣

▲2024香港小姐前三名倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤。（圖／香港01）

文／香港01

《2024 香港小姐競選》冠亞季軍出爐，經過多個環節角逐，最後由2號倪樂琳（Ellyn）大熱勝出，奪得冠軍，11號梁嘉莹（Emily）當選亞軍，4號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。

▲▼2024香港小姐冠軍是來自香港城市大學的畢業生倪樂琳。（圖／香港01）

香港小姐2024冠軍，倪樂琳（Ellyn Ngai），23歲，城大畢業生。畢業於香港城市大學，被指外貌極似大美人李嘉欣。同時，也被爆曾是女團Morii Girls成員，並與藝人區明妙拍過比基尼泳衣寫真。

對此，倪樂琳大方回應，「我影嘅都係陽光正面，好健康嘅相，唔怕會影響形象，proud to be a woman亦係今屆港姐主題，而且到時比賽都會有泳裝環節。(點解改名？) 因為Stella好普通，我驚同人撞名。」

▲2024香港小姐第二名梁嘉莹。（圖／香港01）

香港小姐2024亞軍，梁嘉莹（Emily Leung），22歲，學生，梁嘉莹身材備受關注，但同時就早前的才藝表演，地獄級歌喉唱孫燕姿的《遇見》，令人發生「耳朵流產」的意外。

▲2024香港小姐第三名楊梓瑤。（圖／香港01）

香港小姐2024季軍，楊梓瑤（Amina Yeung），21歲，學生。楊梓瑤是荷蘭海外佳麗，因此，沒有參加首輪面試，但楊梓瑤178公分的身高就「高」人一等。而她早前更有選美經驗，「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中，贏得中國區的冠軍。

【本文獲《香港01》授權轉載。】