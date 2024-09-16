北檢偵查大放送踩煞車！　黃揚明曝上面有指示：若無真憑實據會出事

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，不斷有偵查內容被報導，北檢日前主動分案調查，今（16日）約談獨家報導「1500小沈」的記者。對此，媒體人黃揚明14日表示，前段時間像是「大放送」，特定媒體什麼消息都能掌握，但現在北檢踩剎車，「一定是上面有指示」，提醒若沒有真憑實據會出事。他強調，現在檢調有說明的部分，基本上就是「打槍媒體」，而傳喚誰就代表這件事是「密」，如果是亂造謠，只需發出聲明駁斥，有傳喚就代表報導內容有部分跟偵查內容符合。

黃揚明於節目《周末大爆卦》表示，北檢開始校正回歸，因為立法院即將開議，前一段時間北檢像是「大放送」，特定媒體什麼樣的偵辦消息都能掌握、報導，但現在開始踩剎車，「一定是上面有指示」，提醒這次偵辦對象叫柯文哲，若是沒有真憑實據，可能會出事。

黃揚明表示，北檢至少要出面踩煞車，在偵查不公開作業原則中，對於重大社會矚目事件，可以公開一部分事實，通常在聲押庭、羈押庭及偵查移送結果，對於院檢來說，會用新聞稿適度公開，新聞稿會有部分線索，但裁定書有的內容，外界是看不到的。

黃揚明指出，但偵查不公開作業原則還有一點，「當媒體報導對於被告造成名譽損失、與事實不符時，必須說明」，終於現在北檢開始說明「柯文哲稱1500是時間不是金錢、而且有改期」和「冷錢包」這兩件事，因此現在檢調有說明的部分，媒體也不用再追，基本上就是「北檢打槍媒體」。

最後，黃揚明強調，而「1500小沈」，外界討論了一個禮拜，檢調只說明「柯文哲偵訊否認的回應」不符事實，不就是證實真的有「1500小沈」這件事。所以當北檢開始偵辦洩密，傳喚誰就代表這件事是「密」，因為如果是亂造謠，就只需要發出聲明駁斥，不需要傳喚，目前確定有傳喚的只有一家媒體與記者，代表他們的報導內容有部分跟偵查內容符合。

★未經判決確定，應視為無罪