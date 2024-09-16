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快訊／遭疑洩密！北檢「傳喚5記者」喊冤：報導與卷證有諸多不符

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷弊案遭收押，更爆出USB記帳內容「小沈1500」，雖然民眾黨解釋，1500指的是時間，但《三立新聞》女記者馬郁雯稱這是「1500萬元」的意思，更強調自己經營檢調線7年，消息來源相當可靠，引發外界質疑洩密，16日上午馬郁雯以證人身分遭傳喚出庭，稍早北檢說明洩密一案偵辦最新情況。

回顧整起事件，馬郁雯在三立節目中指出，獨家掌握柯文哲USB記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，雖然民眾黨解釋「小沈1500」指的是時間，但她堅信1500代表的是1500「萬元」，她對消息來源有200%的信心，經營檢調線已經7年，消息來源相當可靠。

馬郁雯此說法一出，引發外界熱議，許多人質疑檢察官對偵查中的證據洩密是重大犯罪。對此，北檢主動分案調查，分別於12日、13日傳喚「鏡週刊」林姓、劉姓記者，與「菱傳媒」的賴姓、吳姓記者，加上16日傳喚的馬郁雯，一共5名記者被依證人身分傳喚到庭。

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

北檢16日說明，經初步查證，記者報導是依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。另記者報導之消息來源均非來自本署、廉政署、調查局及法院等相關公務人員。衡以，上開報導與本案卷證亦有諸多不符之處。

北檢表示，依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。至於記者基於保護消息來源之天職及新聞倫理要求，而拒絕透露提供訊息者之真實身分，宜予尊重。因此，請外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘本署或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未經判決確定，應視為無罪

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