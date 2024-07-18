結合設計創意與多媒體科技　世新大學數媒系孵育創新人才夢想

▲ 世新大學數媒系培育電腦動畫、遊戲設計創新人才，數媒系學生作品《Last Piece of Peace》榮獲世鑫獎最佳動畫片等3項大獎。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

在「2024高中生最愛百大熱門科系排行榜」中，世新大學數位多媒體設計學系與其他四個科系共同入選高中生最愛的前200名熱門科系。該系結合多媒體數位科技與傳播教育，積極投入超媒體尖端科技藝術領域，成功培養學生在藝術美學、媒體設計、動畫影音製作及互動資訊與科技整合方面的能力，成為新媒體領域的創新者。

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▲ 世新大學數媒系與夢想動畫合作培訓多媒體設計人才。

AI（人工智慧）趨勢來臨，推升動畫特效越來越進步，不少產業紛紛導入AI來幫助動畫製作，需要更多掌握多媒體設計能力的人才！世新大學數媒系長期致力於結合媒體科技與傳播教育，提供電腦動畫、遊戲設計等多媒體創意整合應用訓練，課程涵蓋創意設計、數位科技和文化藝術美學三大領域，除了基本科系技能外，還傳授傳播技能和理論知識，使學生能掌握最新科技的融入與應用，開闢多元出路，展現媒體科技與傳播教育的卓越優勢。

世新大學數媒系擁有現代化的教學設施和豐富的實務經驗，聘請學術界和業界的專業人才，給予學生扎實的實務訓練和專業學科知識。設有數位創意設計中心、LED環幕智能攝影棚、全媒體大樓、VDI軟體雲等專業教室設備，活動雲端、智慧教室等概念，可跨裝置、跨平台協作，在頂尖實作空間產出遊戲製作及數位創意作品等，並結合傳播技能呈現。自去（2023）年起，世新大學與聞名各界、吸引總統參訪的「夢想動畫Moonshine Studio」合作培訓與實作，聘請夢想動畫創辦人、世新大學傑出校友林家齊與模型總監鄭惠姍為專任師資，提供數媒系學生業界項目操作實習機會，提升影音素材資料處理能力，大幅增強職場競爭力。

在國內最具指標性的數位、設計學生創意競賽展覽「放視大賞」中，世新數媒系學生作品年年獲得高度肯定，榮獲多項殊榮。2024年展覽中，簡嘉秀、周行、鄭筠諠、李柏毅、羅心妤的作品《異世界外送員》榮獲2024放視大賞遊戲類PC與主機遊戲組優選；竇俊茜、陳雅茹、楊昀萱、王珮穎、史遠哲的作品《Time’s Up！時間到了！》榮獲2024放視大賞遊戲類PC與主機遊戲組銅獎。

▲ 世新大學數媒系與廣電系學生以虛擬技術製作作品《ENLIGHTEN》打敗全球56支隊伍，獲得首屆「48小時國際虛擬製作大賽」最佳創意獎。

此外，在第二屆世鑫獎頒獎典禮，數媒系學生作品《Last Piece of Peace》榮獲最佳動畫片、最佳視覺特效、最佳燈光等3項大獎，109級畢展「One More Night 浣熊偵探與靈感怪盜」更抱走最佳策展大獎，展示出學生卓越的創意和技術實力。

世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮本（7）月份於產學合作企業「靖天電視」多個頻道播出，除一同見證世新學生跨域專才學習成果，也有眾多影視娛樂產業大咖擔任頒獎嘉賓，由資深導演虞戡平、金鐘導演曹瑞原、金牌製作人湯昇榮、華映娛樂董事長梁宏志、億萬票房導演葉天倫等世新大學傑出、優秀校友為學弟妹頒獎，傳承金獎實力！為系上學生提供現代化教學設施與豐富實務經驗的世新數媒系，大力培育學生在實務界的即戰力，無論是對動畫、遊戲、互動科技有興趣的學生，都能在世新數媒系找到實現夢想的舞台。歡迎懷抱創作夢想的高中生加入世新數媒系，一起探索數位多媒體的無限可能。

※世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮播出時間：

 MOD 304靖天育樂台｜7/18（四）, 17:00~19:00、7/19（五）, 13:00~15:00

 MOD 302靖天資訊台｜7/21（日）, 16:00~18:00、7/27（六）, 12:00~14:00

▲ 世新大學數位多媒體設計學系提供創作者頂尖實作空間與涵蓋創意設計、數位科技和文化藝術美學三大領域課程。