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全國唯一社會心理學系！世新大學社心系結合傳播　養成多元能力

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新社會心理學系連年入選「高中生最愛百大熱門科系」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

你想成為一位優秀的心理分析師嗎？世新大學社會心理學系讓你擁有閱讀、理解、論述的能力，洞察個體行為與社會環境的複雜交互作用，用助人專業為個人與社會問題提供精闢見解。心理相關科系向來是高中職生的熱門關注焦點，「世新社心系」多年來皆入選知名升學資訊平台的「高中生最愛百大熱門科系」，不僅深化學生對於社會與心理調查的專業技能培養，更能跨界傳播特色，近年也在台灣社會學會推動的「社會調查師」認證檢定，連續兩屆有多人通過，已有18位學生獲取證照，持續為業界提供具有社會調查研究知識和技術的專業人才。

世新大學以傳播教育起家，於1993年首創全國唯一的社會心理學系，培養莘莘學子兼具心理學微觀與社會學宏觀的視野，進而了解心理問題的成因與提出具體解決之道。世新社心系強調統整系統理論的思考訓練，面對與處理心理與社會問題。藉由分析個人內在狀態與外在環境因素，以及兩者相互依存與交互的影響，學生將以建構心理健康與社會健全的專業知識，從事社區創想服務、助人工作、以及解決心理問題。例如，當憂鬱症成為本世紀全球社會負擔最重大的疾病時，世新社心系即以社區為單位，套用心理學方法和社會學手段，提供社區心理衛生安全網，預防和解決個人心理健康問題。

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▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新社心系為業界提供具有社會調查研究知識和技術的專業人才。

在選修課程規劃及全體師資專長教學上，規劃有兩大學群：「助人與工商心理學群」著重以社會心理學為基礎，深化人際互動之心理機制，以社區、工商組織作為實踐場域，進而成就心理分析與助人專業人才。「社會創新與社區發展學群」則是因應當前社會發展趨勢之規劃與推動，培育學生進入用商業模式改善社會問題的社會企業，發揮創意，著重傳播與行銷的社會影響力，積極探索社會創新的實踐力。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新社心系實作課程推廣人文關懷、落實大學社會責任，建構樂齡長者安全、快樂、健康的學習環境。

新學年再創新，由世新社心系校友吳美鈴領軍製作的戀愛綜藝實境秀《戀愛,重修中》，跨領域結合廣電系、公廣系與社心系等專業課程師生，參與拍攝製作、選角分析、心理知識與社群行銷。社心系師生在節目前期階段，將提供製作單位在人物選角、情感關係等專業意見，在課程「團體動力學」、「愛情社會心理學」中，將發揮社心系學生在研究內容及實例分析的專業，去解析戀愛中的各種情境與行為背後的情感關係，給予導演組、明星藝人更多側寫觀點，讓節目除了娛樂內容外，也提供觀眾可以運用在日常生活的知識看點，凸顯學生「扎根社會，貼近人心」的跨領域才能。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學投資自製戀愛綜藝實境節目，結合了社心系、廣電系與公廣系等專業課程。

世新大學校長陳清河表示，洞悉社會心理為開啟世界的金鑰匙，人文結合傳播媒體的跨域學習，可大幅增進學生對新型態的創作與研究能力，而AI時代的來臨加上科技結構的改變，也對傳播產業產生了很大的影響，透過這些活潑且富有社會實踐的課程設計，社心系充分打造了一個能將理論與實務結合的學習環境，相信在如此多元融合的學習環境下，學生們必定能掌握多變的社會樣態，具備解決社會、心理問題的對策思維能力，藉此成功建構自己的未來生涯志業。

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