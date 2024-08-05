世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

▲ 來自美國、加拿大、上海和台灣的各地校友齊聚拉斯維加斯參與世新大學北美地區校友聯誼會大會。（圖／世新大學提供，取自維加斯新聞報，下同）

生活中心／綜合報導

凝聚校友情誼、喜迎創校七十週年！世新大學北美地區校友聯誼會大會於8月2日在美國內華達州拉斯維加斯的黃金海岸娛樂場飯店度假村會議中心舉行，來自加拿大溫哥華世新大學加西校友會、南加州世新校友會、北加州世新校友會、紐約、華府、美南等北美地區的多個校友會成員，和遠從上海趕來的校友會成員，而位於台北的世新大學校友會總會理事長陳錦祥也組織了校友團到場，共有兩百餘人參與盛會。

世新大學榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河、副校長賴正能、副校長黃英哲、副校長楊盛昱、副校長林恒志及多位院長系所主管，也由台北專程前來拉斯維加斯參與盛會。此為世新大學首次在拉斯維加斯舉行北美地區校友聯誼大會，因此格外受到旅居美國及加拿大世新校友的重視。

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因應北美地區校友聯誼會的成立，賴正能及林恒志兩位副校長在大會之前配合校友總會，協助拉斯維加斯的校友成立「美國內華達州世新大學校友會」，經選舉由校友楊褒曼當選為會長，當天，旅居在拉斯維加斯地區的校友，也有十餘人參與盛會。此外，會中也推選北美地區校友聯誼會召集人，經當場投票選出北加州世新校友會陳建芬為首任召集人。

▲ 世新大學董事長周成虎、校長陳清河等代表為大會致詞。

世新大學董事長周成虎致詞表示，他對於校友不辭辛勞由各地到內華達州參加會議表示感謝，也簡略提及世新大學在台灣的高等學府經營成效獲得肯定，並與榮譽董事長成嘉玲、校方代表歡迎校友們，在2026年世新大學建校七十週年慶祝大會時，務必安排時間踴躍返校，共同見證母校創建七十週年的輝煌。

世新大學校長陳清河也為各地校友進行校務發展報告，陳清河表示，世新大學自1933年於北平創校，1956年在台北復校迄今，一路走來從職業學校、專科、學院，到了1997年升格為大學，確實是一段漫長與艱辛的過程，經過歷任董事會的努力，68年的歷史，日新又新，培養了將近十萬名校友，是一所面對改變而能屹立不搖、具有特色令各界矚目的大學。尤其是近年的種種轉型，世新大學結合了多媒體數位科技與傳播教育，積極投入全媒體尖端科技藝術領域，成功培養學生在藝術美學、媒體設計、動畫影音製作及互動資訊與科技整合方面的能力，成為最符合新媒體領域創新的典範大學。

▲ 曾煥昇會長（右）代表南加校友會捐贈二千美元給母校築夢翠谷基金作為幫助經濟弱勢的學子獎學金，由校長陳清河（左）代表接受。



面對AI（人工智慧）趨勢來臨，世新大學長期致力於結合媒體科技與傳播教育，提供多媒體創意整合應用訓練，課程涵蓋創意設計、數位科技和文化藝術美學三大領域，還傳授傳播技能和理論知識，使學生能掌握最新科技的融入與應用，開闢多元出路，展現媒體科技與傳播教育的卓越優勢。陳清河表示，正因為過去十年的努力，世新大學已擁有現代化的教學設施和豐富的實務經驗，聘請學術界和業界的專業人才，給予學生扎實的實務訓練和專業學科知識。積極設置數位創意設計中心、LED環幕智能攝影棚、全媒體大樓、VDI軟體雲等專業教室設備，將活動雲端、智慧教室等概念，以及跨裝置、跨平台協作，在頂尖實作空間產出數位創意作品等，並結合傳播技能呈現。

辦學成果有目共睹的世新大學，今（2024）年更獲得全台灣最了解各大學辦學績效的大學校長推薦，認定在「社會科學、新聞學及圖書資訊領域」為私校龍頭！在《遠見雜誌》調查的「校長互評總體競爭力排名」中，世新大學以獨樹一幟的品牌力，成為「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域，與政大、台大齊名的前三強學校，勇奪全國私校第一！

陳清河表示，非常幸運能獲得各校校長們的口碑加持與社會大眾的肯定，這是世新大學全體師生共同努力的成果，未來希望更進一步爭取更好的成績，百尺竿頭更進一步，成為馳名世界以傳播為特色的頂尖學府。大會上，也由各地校友會長依序上台做會務報告，並介紹與會的各地學長姊，深度交流國際局勢與彼此近況。

▲ 世新大學北美地區校友聯誼會大會圓滿舉辦。

獲得第六屆世新大學傑出校友的僑務委員會副委員長阮昭雄，當天也出席世新大學北美地區校友聯誼會大會，以貴賓及校友的雙重身份上台致詞、宣慰僑胞。阮昭雄表示，世新大學在培養媒體與傳播人才方面有著卓越成就，海外各地世新校友會對於僑務支持與協助更是貢獻卓著，他非常高興能在訪問僑社行程中出席北美地區校友聯誼會成立大會活動，他也以身為世新人為榮，並強調僑務委員會對海外僑胞的重視與支持，將持續扮演海外僑胞的堅強後盾，也盼世新校友會繼續給予僑務支持與協助。