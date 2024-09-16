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岡山籃籗會買大腸麵線…吃一半「撈出9隻蟲」！網嚇爛：吃幾隻了

▲▼ 岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」　網嚇爛：吃幾隻了。（圖／翻攝爆料公社）

▲岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」。（圖／翻攝爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾爆料，在高雄岡山區籃籗會買大腸麵線回家吃，結果裡頭竟然有「蛋白質」，只見麵線內撈出多隻蟲蟲，直呼「歐麥尬！瞬間我飽了」。對此，高雄市衛生局今(16)日派員查察，但攤販尚未營業，撥打業者電話也沒接，後續若查獲業者作業環境及備置餐食過程未符合規定，將依法限期改善，屆期未改善則依法裁處。

▲▼ 岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」　網嚇爛：吃幾隻了。（圖／翻攝爆料公社）

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▲岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」。（圖／翻攝爆料公社）

民眾在FB社團「爆料公社」發文指出，15日在高雄籃籗會夜市第一天，買了大腸麵線回家，是一個中年阿伯在賣，結果回家吃到一半她傻眼「怎麼會有蛋白質」，繼續第二隻、第三隻。民眾嚇得直呼，「歐麥尬！瞬間我飽了！」

從網友發出的照片清楚可見，在吃到一半到麵線內，還撈出9隻蟲蟲，不少人見狀紛紛留言，「不知道你吃了幾隻了⋯⋯以後應該很有陰影」、「這個是麵線長蟲，還放下去煮」、「想吐」、「看了都起雞皮疙瘩」。

▲▼ 岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」，衛生局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼岡山籃籗會驚爆麵線撈出一盤蟲，衛生局派員現場稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 岡山籃籗會買大腸麵線…她吃一半「撈出9隻蟲」，衛生局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局獲報後派員於10時30分到達現場，攤商尚未營業，撥打業者電話3次均未接聽，後續將待攤商營業後，依食品良好衛生規範準則查察。倘查獲業者作業環境及備置餐食過程未符合規定，將依食安法第8條暨44條規定命業者限期改善，屆期未改善依法裁處。

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