刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

▲高雄深夜全裸男子大鬧街頭，嚇壞路人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區建興路15日深夜突有一名刺青全裸男在路上遊蕩，由於他不斷喃喃自語，還在路上騷擾路人，民眾嚇壞連忙報警。警方到場時，男子情緒失控拒絕溝通，甚至還對員警狂飆三字經，最後遭壓制送醫，後續將依違反社會秩序維護法依法開罰。

▲身上有著刺青的全裸男子深夜在路上遊蕩，還騷擾路人。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局民族所昨天22時50分許接獲民眾報案，稱有一名裸男在建興路上遊蕩，員警立即前往案發地了解狀況。 到場發現，一名全裸男子身上疑有酒味，不斷喃喃自語在路上遊蕩，還騷擾其他路人。

警方起初上前跟男子溝通制止，要將他引導至路旁，未料他不受控制，開口狂飆三字經，後續由員警與民眾合力將他壓制進行保護管束。由於男子精神狀況不佳，隨即由119救護人員送往醫院醫治。

▲全裸男狂飆三字經，遭警方壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，由於男子當時全裸、身上無任何證件，初步先將男子送醫，後續會再去釐清男子身分，並依違反社會秩序維護法第83條中，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處新台幣6000元以下罰鍰。