張淑芬至苗栗養護中心賀中秋！　率台積電志工關懷老人送愛心

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬與老人們親切互動。（圖／台積電慈善基金會提供）

記者郭運興／台北報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬於中秋節前夕，率領台積電八廠四十位志工，去到桃園仁愛之家附屬苗栗養護中心探望老人，在活動中帶來秋節禮物為老人家們賀節。桃園仁愛之家董事長李建榮代表老人家、眷屬及工作同仁表示衷心的感謝，感恩該單位十年來，在各個節慶到來，從未間斷對老人們的關心與祝福。

桃園仁愛之家附設苗栗養護中心創立於民國79年（1990年）12月，34年前是台灣第一個住宿型養護機構，如今台灣老人化與少子化問題日益嚴峻，失智失能的老人家們，需要二十四小時的專業照顧，更顯迫切。

桃園仁愛之家董事長李建榮表示，這是政府與長照機構要共同面對的難題，對於像台積電等正面形象而且有影響力的企業積極透入關懷社會弱勢的行動，希望能帶動更多企業一起投入愛心關懷，必能增進社會敬老的祥和之風。

李建榮表示，成功的企業必然是回饋社會最積極的事業，台積電被媒體封為護國神山，必然有其深藏背後的企業文化，就是取之於社會，用之於社會。台積電八廠員工，十年來積極主動投入關懷苗栗老人養護中心，無論在端午、中秋、聖誕及春節都主動詢問捐贈物資，這種積極主動、不間斷對長者的關懷，令人感佩。

台積電八廠廠長陳信吉指出，同仁秉持著張淑芬董事長公益理念「我希望做慈善事是長長久久，而不只是一場雞尾酒派對」。尤其今年五月開始，該廠志工就利用假日開始訓練增加志工服務技能，例如這次到桃園仁愛之家的苗栗養護中心為老人家們進行咖啡沖泡、芳療以及健康體適能等課程，就是志工的成果發表會，希望能有更多元的服務能量。

張淑芬受訪時表示，期許台積電志工們能夠長期鎖定主題、長期投入，在投入之後必能感受服務的快樂。台積電許多資深同仁或是退休同仁，保持服務熱誠，可以好好利用時間規畫投入公益活動，當大家老了以後，再回頭看今天一起做的公益是無價的，肯定會發現滿滿的意義與快樂。



▼台積電慈善基金會董事長張淑芬與老人們親切互動。（圖／台積電慈善基金會提供）