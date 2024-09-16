警告游淑慧打柯要「顧大局」　蕭旭岑認：我是妳平輩、言盡於此

▲蕭旭岑表示，自己對游淑慧言盡於此了。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，外界質疑國民黨的態度不同調，相較於議員堅持徹查，立委卻是力挺柯文哲喊話「藍白合」，台北市議員游淑慧更自爆，因緊咬柯弊案而被黨內長輩酸「不顧大局」。多次表態聲援柯文哲的馬英九基金會執行長蕭旭岑今（16日）感嘆，「我雖虛長游淑慧幾歲，但我不是妳的長輩，我是平輩」，言盡於此，民進黨是卯足全力查柯文哲，因此不用擔心弊案沒被追查。

蕭旭岑今日上午接受資深媒體人王淺秋廣播節目「千秋萬事」專訪，談到柯文哲京華城案，到底柯文哲有沒有圖利或收賄？這是柯文哲自己要去爭取清白，但延伸出的問題，像是政黨、媒體一條鞭，偵查不公開形同虛設等等都是需要檢討的。

國民黨內對柯文哲案有不同聲音，國民黨主席朱立倫雖已定調力挺柯，但國民黨議員就此案卻是頻頻砲打。蕭旭岑對此坦言，台北市議員鍾小平他不熟，但跟游淑慧是朋友，「我雖虛長你幾歲，但我不是你的長輩，我是平輩」，該講都講，言盡於此，不會再對游淑慧有回應。

蕭旭岑強調，民進黨卯足全力查柯文哲，「放心，柯文哲案一定查得水落石出，執政黨用全黨之力在查，不用擔心弊案沒被追查。」

蕭旭岑強調，自己所說的「大局」是國會合作，還有國會多數，民進黨若拿到國會多數，國民黨、民眾黨就game over（結束）、沒戲唱，想想看民進黨沒有國會多數都可以搞到天翻地覆，那之後呢？總之個別議員問政權利，自己不會再干預。