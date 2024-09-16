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社會 社會焦點 保障人權

沈慶京2度戒護就醫聲請交保　北院函詢檢方意見最快今裁定

▲▼北檢提訊沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京在京華城容積率案涉行賄被羈押禁見，日前被北檢提訊坐輪椅出庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京在京華城容積率案涉及行賄，上月（8月）30日被羈押禁見至今，卻在上周五（13日）第2度因健康狀況被戒護就醫、當晚已送返看守所，辯護律師同日替沈聲請交保，台北地院分案處理，因全案仍在偵辦中，法官依《刑事訴訟法》規定，今（16日）將函詢檢方意見再裁定。

《刑事訴訟法》第110條規定，偵查中的案件，法官決定是否准許在押被告具保停止羈押，應先徵詢檢察官意見，但若是檢察官聲請讓被告停止羈押，或有同法第114條情形，包被告僅涉犯法定最重本刑3年以下徒刑、拘役或專科罰金等輕罪，或懷胎5月以上、生產後未滿2月，或現罹疾病、非保外治療顯難痊癒等情形，不在此限。

▲沈慶京稍早押返台北看守所。（圖／記者陸運陞攝）

▲沈慶京13日第2度戒護就醫，治療後押返台北看守所。（圖／記者陸運陞攝）

沈慶京本案被羈押禁見於台北看守所期間，9月5日第1次戒護送醫，被民眾目擊他身體抽搐、狀似危急，但當天就被送回北所，13日下午4點多再度戒護就醫，當晚8點多結束治療送回北所，狀況尚稱平穩，所方表示會持續注意沈的身體狀況，並提供妥適醫療資源。

不過沈慶京的辯護律師越方如當晚8點多到北院遞狀，替沈聲請具保停止羈押，越方如短暫受訪指出，沈真的情況不太好，每次身體的狀況都不一樣，當天好像是上吐下瀉，希望基於人道考量，法官要慎重調查，最後當然還是尊重法院的決定。

北院受理後分案，今（16日）將行文函請偵辦檢察官表示意見，原則不會提訊沈慶京出庭調查，但會詢問看守所與醫療院所意見等候回覆，若檢方同意放人，法官基本就會准許交保，但檢方即使不同意具保停押，法官斟酌就醫狀況後，仍可能准許交保，檢方如不服，可抗告，若公文往返流程順利，最快今晚可能裁定。

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