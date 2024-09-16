稱AIT關切柯文哲案遭打臉？　蕭旭岑：綠委憂美方「疑賴論」發酵

▲蕭旭岑日前爆AIT關切柯文哲案卻遭否認。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前爆料美國在台協會（AIT）對此相當關切，遭AIT否認介入，民進黨立委王定宇更酸「臉皮厚、沒常識」。蕭旭岑今（16日）接受專訪時表示，自己從前在總統府時負責的就是國防外交專業，因此清楚知道若美方不關切才是失職，不曉得為何民進黨立委們這麼緊張，是擔心美國「疑賴論」發酵才要轉移焦點嗎？

蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪時透露，去年大選藍白合破局後，AIT前處長孫曉雅就去找柯文哲，有人在AIT位於帝寶的招待所親眼見到的，就連外國友人也說美國人非常關切藍白合，前年美國眾議院前議長裴洛西來台，中共發動圍台軍演，美國也關心AIT訊息是否正確，因此關切台灣事務本就是AIT的工作，如果不關心才是失職。

蕭旭岑諷刺，不知道為什麼民進黨立委們這麼緊張，「要說厚臉皮、無賴，我可能遠遠不及王定宇委員」，而且王定宇是被立委耽誤的房屋租賃專家，應該要找王定宇幫大九學堂的學生上課，如何在台北以如此低廉的房價（8000元）租到附早餐的房子。

蕭旭岑強調，「金融時報」的權威記者席佳琳去年一月時，就曾報導美國官員對於賴清德的「務實台獨論」有疑慮，席佳琳也曾向教授趙春山私下透露，不只一個美國官員有「疑賴論」，代表賴清德路線存有疑慮，會把台灣帶向險境，所以民進黨正在憂心美國對賴政府的態度，才會以如此不堪的字眼去辱罵自己轉移焦點。

