國道客運疏運增加逾1成　今日省道「3大易塞路段曝」

▲今年中秋假期國道客運東、西部疏運人數都較去年增加，成長幅度超過1成。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是中秋節，今天正常上班，並無連假，仍有民眾自行請假形成連假，安排出遊返鄉，公路局盤點今日省道易壅塞路段主要為銜接國道的快速公路，包括中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段，建議用路人出發前查詢路況。

公路局表示，昨日省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水紅樹林至竹圍雙向、台64線接國3中和交流道、台65線土城至銜接國3路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰、太平至大里路段、南部台86線仁德及關廟路段等。

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為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運行駛5987班次，疏運11萬6757人，疏運人數較去年同期增加8.9%；東部國道客運路線行駛1581班次，疏運3萬3525人，疏運人數較去年同期增加18.6%。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；已請客運業者於今年中秋節假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備。