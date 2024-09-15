逾期沒驗車「故障釀死傷車禍」逐年攀升　3年近4千輛次

▲審計部指出，未驗車因機件故障發生事故車輛多。（資料示意圖／屏東監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

審計部報告指出，過往3年來汽機車高達180萬5,404輛次未依規定驗車被開罰，逾期未驗車而故障發生交通事故逐年攀升，3年達3700輛次因機件原因釀車禍，要求交通部檢討。公路局則表示，審計部依據資料肇因雖顯示剎車失靈，但為當事人陳述，似嫌武斷，已加強驗車通知。

審計部總決算審核報告指出，近3年度未依規定辦理檢驗及因機件因素而發生交通事故車輛仍多，經分析發現，未辦理車輛檢驗並被開罰者，110年有72萬7,812輛次、111年為55萬9,987輛次、112年51萬7,605輛次，3年來高達180萬5,404輛次未依規定驗車被開罰。

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審計部進一步分析發現，其中未依限參加檢驗逾6個月以上者，分別為53輛、84輛及61輛，車輛數仍多；另分析交通事故個別肇因屬機件因素者，110年1,165輛次、111年1,191輛次、112年1,344輛次，總計每年因機件原因發生交通事故均逾千輛次，亦呈逐年增加趨勢，且該3年來高達3700輛次。

審計部表示，交通部雖已持續精進車輛檢驗制度，惟近3年度未依限辦理檢驗及因機件因素而發生交通事故車輛仍多，已函請交通部檢討研謀善策，並加強宣導，俾利車主確依規定辦理車輛檢驗，以提升行車安全。

▲審計部發現近3年度未辦理檢驗及因機件因素而發生交通事故車輛多。（資料示意圖／公路局台北區監理所）

對此，公路局表示，審計部決算報告數據係由警政署110至112年度道路交通事故調查報告資料之肇因研判統計所得，其肇因研判原因雖顯示皆為機件因素之煞車失靈。惟因數據分析來源資料係警員訊問事故當事人後，依當事人陳述為填報，並未經原廠或專業技術人員對事故車輛進行鑑定，確認是事故原因，故以該訊問結果即論定該交通事故為機件原因，似嫌武斷。

公路局指出，現行《道路交通安全規則》規定，汽車與大型重型機車都須定期檢驗，且汽車腳煞車、手煞車效能、平衡度，以及大型重型機車前後煞車效能要合於規定。車輛定期檢驗均需符合相關規定，確保車輛煞車能正常運作。

▲車輛檢驗包含確保車輛煞車能正常運作。（示意資料圖／台北區監理所提供）

公路局表示，法規也明定「因交通事故遭受重大損壞，經送廠修復」，應申請實施臨時檢驗，現行已規定發生交通事故遭受重大損壞車輛應申請實施臨時檢驗，未依規定辦理者，依《道路交通管理處罰條例》第18條規定處罰。

公路局強調，為加強通知車主於期限內驗車，減少因逾期檢驗致影響行車安全，公路監理機關透過多元方式，包含監理服務APP、簡訊、電子郵件及明信片，通知車主前往檢驗，提升車輛到檢率，目前達99.49%，各監理所站網頁也加強宣導落實車輛定期保養、行車應保持安全距離等資訊，俾利車輛煞車機件運作正常、確保煞車系統發揮應有效能。