高鐵嘉義站中秋連假樂團表演　喜迎遊子返家　

▲高鐵嘉義站中秋連假邀請樂團館內演奏，喜迎由各地返嘉的遊客 。（圖／台灣高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中秋佳節即將來臨，高鐵嘉義站14日由一群音樂愛好者組成的「牧童樂團」，特別選在中秋節前夕，快閃演出多首浪漫、輕快樂曲。團員們透過薩克斯風等樂器，讓車站大廳飄揚美妙的音樂，認真、專注的演出，不僅讓站內提前洋溢節慶歡樂的氣氛，更讓過往旅客透過音樂的感染力，提前感受到歡度佳節的愉快氣氛！

「牧童樂團」是由一群愛好音樂的業餘人士所組成，團長陳崇民表示，成員中不乏執業醫生、企業老闆等，許多更是夫妻檔、親子檔一起參加。平時大家都在各自工作崗位上打拼，本著對音樂的熱愛，利用假日練習，這次非常難得在嘉義站展現練習成果，希望讓更多人感受到薩克斯風與流行音樂交織的美好。也特別感謝高鐵嘉義站提供表演空間，讓團員們能夠有機會與返鄉旅客一起在「嘉」慶中秋。

高鐵嘉義站朱立中站長表示，「藝起來高鐵」活動自推出以來，提供車站空間，結合具有表演經驗的團體、個人進行歌唱、舞蹈或音樂演出。此次在秋節前夕，由嘉義在地的「牧童樂團」演出，希望讓返鄉過節的遊子，以及造訪嘉義的旅客，都能感受在地的溫馨、美好與濃厚的人情味，也透過音樂的傳遞，讓高鐵旅客今年中秋更添充滿音符的特別回憶。