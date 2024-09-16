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快談戀愛！　企業提供員工「有薪約會假」：人生幸福工作才會努力

快去談戀愛！跨國公司提供員工「約會假」　主管：人生幸福工作才會努力

▲一家跨國經紀行銷公司最近與網路約會交友程式「Tinder」合作，向該公司位於新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國和泰國的所有單身員工開放有薪的「約會假」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

一家跨國經紀行銷公司最近與網路約會交友程式「Tinder」合作，向該公司位於新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國和泰國的所有單身員工開放「約會假」（Tinder Leave）。公司會付錢幫他們開通為期6個月的Tinder高階交友服務，還讓這些單身員工得到1天的帶薪假去和介紹的對象約會、社交。該公司泰國分公司的總監告訴媒體，該公司有高達86%的單身員工，鼓勵他們出去約會培養感情，就能產生幸福感，進而在工作上提升生產力，對公司也很有利。

Gushcloud是一家總部位於新加坡的跨國網紅經紀公司，主要的業務內容是發掘包含美容、健康、育兒、遊戲、音樂等各種領域的新媒體網紅，從事他們的經紀工作、並且提供行銷、經營等營運策略的顧問服務。該公司主要業務範圍在東南亞國家，但是在美國、日本、澳洲、阿聯酋等國家也有開展業務。

「約會假」的點子，就是該公司的泰國總監所提出，因為她注意到公司高達86%的員工，都是單身未婚，多數也都是未滿30歲的年輕人。有天管理階層聽到員工抱怨，「太忙了沒時間約會」，便決定推出這福利。從今年8月開始，一直到年底，員工只需要一個星期前告知，便能帶薪休假去約會。且公司還會替他們支付訂閱Tinder高級交友服務的費用，讓他們有更多機會認識新對象。

該公司總監表示，自己曾從富比世雜誌上看到過相關研究，表示有伴侶的員工心理健康比較有彈性，當他們在工作上遇到問題或遇到壓力時，也有人可以依靠、可以訴說、釋放心中的壓力。」

為此，該公司泰國團隊主動與Tinder接觸，不僅談成合作，並成功將這個方案擴大到整個亞太地區的分公司，而公司總部對此也樂見其成。

該公司總監表示：「我們認識到平衡工作與生活的重要性，尤其是在社交關係至關重要的東南亞。我們看到了一個機會，可以提供適合我們公司文化的獨特福利，並幫助我們的單身員工建立有意義的關係或有趣的友誼。」

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