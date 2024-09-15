「年薪200萬男vs帥氣幽默男」她不知怎選！網搖頭：不會幸福的

▲原PO和男網友見面。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人都會透過交友軟體認識新朋友甚至伴侶，近日就有女網友發文表示，她在網路上認識兩個聊得不錯的男生，其中一個年薪破200萬元，另一個則長得帥，大家會比較偏向和年薪高還是顏值高的人發展呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「年薪高vs顏值高」為標題發文，提到她最近在交友軟體上遇見了兩個聊得不錯的的男性，後來也都有見面吃飯聊天。她透露，兩人的條件完全不同，第一位男性是年薪超過200萬的軟體工程師，穿著比較沒有特別打扮過，但有特別準備禮物給她。

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至於另個男性則是年薪約80萬的地勤人員，外型帥氣且有特別打扮過，而且原PO覺得對方的個性幽默，聊起來十分開心。原PO坦言，她其實更偏向和第二個男生發展，但又擔心對方是海王，她是不是應該選第一個男性才比較務實一點？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「第一位潛力股，感覺溫暖正能量，可以在你遇到問題時給建議，還準備禮物很有心耶」、「選對你好的」、「你怎麼不會懷疑第一次見面就送禮的人才是海王」、「有什麼好問的，你不就喜歡好看的？對你有心的比不過你一句帥、會打扮、幽默開心」。

也有不少網友直呼，「第一次見面身家都調查好了，搞得像選妃一樣」、「你在挑商品嗎」、「所以第一位你會上來問的原因，是因為他的年薪對吧」、「你比較像海王吧」、「你看人只看外表跟收入的嗎？這樣不管你怎麼挑都不會幸福的啊」、「怎麼都沒有其他有關人品或是興趣的訊息？只有很膚淺的提到薪水和外貌」。