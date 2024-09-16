她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

▲原PO咬下造型燈，才驚覺「這是真的可頌」。（圖／翻攝TikTok／froginahatgirl）

圖文／CTWANT

近日有網友在網路分享，自己收到一盞來自中國廉價電商平台「Temu」的可頌造型燈，沒想到竟引來不少螞蟻，她掰開這個「造型燈」卻覺得裡頭除了被安插電路，越看越像真可頌麵包，於是鼓起勇氣咬了一口，終於確認「這就是一塊可頌麵包」。影片曝光後引起熱議，吸引超過千萬人觀看。

本月2日，本名墨菲（Neta Murphy）的外國女子在TikTok發布影片，表示自己從拚多多控股的中國廉價商城「Temu」網購了一盞「可頌造型燈」，打算送給朋友當禮物。沒想到她收到貨物後，把燈放在房間就去上班，沒想到回家發現這盞可頌燈吸引了大批螞蟻，讓她感到非常困惑。經過檢查，她開始懷疑這盞「可頌造型燈」其實是一個真正的可頌麵包，只是在外面裹上樹脂。

當她把這盞燈掰成兩半，發現裡面充滿了可頌麵包的層層酥皮結構，還掉了一地的麵包屑，只是在麵包底下插了一塊燈泡通電的電路。讓她忍不住脫口而出：「這是在開玩笑嗎，這看起來完全就是一個麵包，看吧還掉渣了。Temu，有沒有搞錯？」

「看來只有一個方法能知道真相了，」秉著刨根問底的精神，墨菲從燈上掰下一小塊碎片，丟進嘴巴裡小心的嚐了嚐，最後一臉震驚的下了結論，「真的是食物。」

這支影片在網路上迅速爆紅，截至15日晚間已累積超過1400萬觀看量。被嚇壞的網友紛紛留言：「我好像知道為什麼在Temu買的雞塊鑰匙圈如此逼真了。」，「我得去確認一下我的貓咪夜燈。」還有不少人表示他們對此一點都不驚訝，「妳竟然在Temu買東西，這就是一切的原因。」

更多網友對墨菲竟然敢把來路不明的麵包跟樹脂一起丟進嘴巴感到難以置信：「說真的，把來路不明的樹脂放進嘴巴真是太狂野了」、「妳知道這可能會要了你的命嗎？」、「說真的，親愛的，你最好去醫院做個檢查。」太多人的關心，以至於墨菲不得不在幾天後另外上傳一支影片，顯示自己還在活蹦亂跳。

另外據外媒報導，Temu商城並未對記者提出的相關詢問給予答覆。

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