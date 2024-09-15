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國道現塞車潮「2路段紫爆」　高公局：明視路況管控匝道

▲▼國道湧現車潮。（圖／高公局提供）

▲今天是中秋節前的假日，國道湧現車潮。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節前的假日，國道湧現車潮，國5上午11時開始壅塞，到晚間6時左右，國5北向宜蘭至頭城及國1南向堤頂至下塔悠，車速皆不到20公里，高速公局表示，明天將視交通狀況，實施匝道儀控、機動開放路肩等疏導措施。

高公局觀察今日國道主要壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、國1北向北斗至彰化、台中至台中系統與新竹系統至湖口、國3南向新店至中和、國3北向竹山至南投、國5北向宜蘭至坪林等路段。

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高公局統計截至今下午5時，國道交通量為70.2百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為108百萬車公里。另今下午2時4分於國3北向194公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。

▲▼國道湧現車潮。（圖／高公局提供）

▲國3北向231.2公里處，發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里。（圖／高公局提供）

在下午2時13分，國1北向243.5公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。下午2時40分於國1南向305.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵4公里。

下午2時51分於國3北向231.2公里處也發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵5公里。上述事故均嚴重影響整體車流順暢。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神。

高公局表示，明日為中秋節假期前的上班日，預估國道交通量為96百萬車公里，較平日年平均92百萬車公里增加4%，將視交通狀況實施匝道儀控、機動開放路肩等疏導措施。

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