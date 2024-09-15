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連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

▲▼北韓2019年中秋節時全家前往山區掃墓。（圖／翻攝自Daily NK）

▲北韓2019年中秋節時全家前往山區掃墓。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

韓半島（朝鮮半島）即將於17日迎來傳統節日「秋夕」（中秋節），在傳統朝鮮民族（韓民族）的習俗中，中秋節一般是全家團聚、掃墓的重要節慶。不過如今在北韓，就連前往深山掃墓恐怕也被禁止，因為北韓為了進行山林保育工作，下令各地拆除墳墓，民眾必須將祖先遺骨火葬後再帶回家祭祀。

根據Daily NK，北韓向全國各地的行政單位下達指令，要求消除山區的墳墓，並規定居民將祖先遺骸火葬，因此過去在中秋節全家老小前往深山掃墓的傳統習俗，在北韓已經逐漸消失，今年北韓民眾只能在家裡祭祀祖先。

來自兩江道的消息人士今（15）日透露，「依照國家下達的指示，惠山市許多戶的居民今年秋夕只能在家裡祭拜。對於不用再前往深山掃墓、取而代之的是在家中祭祀，大部份的居民皆予以肯定。」

消息人士透露，北韓當局以「保育山林」為由，下令全面消除深山裡的墳墓，並將祖先遺骸火葬，一旦民眾未依規定在指定時間內處理，則會由國家自行處理，起初該制度招來許多民眾的反對，畢竟有些人的祖墳甚至還是花大筆金錢聘請風水專家才找到的，當地民眾認為一旦祖墳遭到破壞，則會禍延子孫。

因此，起初居民在配合政策的要求上採取消極態度，因為除了擔憂未來恐會禍延子孫，還擔心火葬祖先遺骸可能會產生不小的經濟負擔；然而在北韓當局持續警告後，居民也不得不配合政策。

另外，消息人士也透露，其實北韓當地民眾也開始認為，比起舟車勞頓、消耗一整天時間前往深山掃墓，其實能夠在家裡進行祭祀顯得更加方便，因為過去若供品準備得不周到，很容易遭到旁人異樣的眼光。

消息人士解釋，「生活富裕的家庭往往會準備魚肉、蔬果等種類繁多的食物祭祀，然而生活困難的家庭卻只能依照自己的生活水準虔誠地準備供品。如今，隨著祭祀地點改成在自己的家中，準備供品時終於無須顧及旁人眼光。」

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