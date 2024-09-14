總統未至立院報告　張啓楷將提案凍結總統府預算

▲張啓楷抨擊，選前賴總統說要到立法院進行國情報告，選後卻跳票。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



文／中央社

民眾黨今天在嘉義市舉行大嘉開講，立委張啓楷抨擊，總統賴清德選前說要到立法院國情報告，選後卻提出釋憲未前往，將提案凍結總統府預算，直到賴總統至立院進行國情報告。

張啓楷致詞表示，去年10月30日，賴總統說明，總統到立法院進行國情報告，憲法、法律都已明定，沒有問題，若立法院邀請，當然前往。但今年5月28日，立法院通過國會改革法案，包括「立法院職權行使法」增訂，未來總統必須在每年3月1日前赴國會報告，新任總統則要額外在就任1個月內赴國會。

針對國會改革法案，行政院卻在6月6日提出覆議，立法院6月21日通過反對覆議，總統府又在6月28日提出釋憲及暫時處分。張啓楷抨擊，選前賴總統說要到立法院進行國情報告，選後卻跳票。

張啓楷表示，在賴總統沒有兌現對全民的承諾，沒有到立法院做國情報告前，且在賴總統沒有正式發表支持司法人權、支持不能押人取供、不能違反偵查不公開前，將在立法院提案凍結總統府的預算，直到賴總統兌現諾言。

民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨8日晚間發起首場公民開講，民眾黨嘉義黨部今天下午在嘉義市南順宮前舉辦大嘉開講。