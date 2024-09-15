駁斥高雄國賓、THE ONE超高容積率任內核定！　吳敦義：一派胡言

▲前副總統、前高雄市長吳敦義。（圖／記者楊蕓攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案遭羈押，外界開始檢視全台容積率案，高雄國賓飯店、遠雄THE ONE案也遭質疑，更傳聞為前高雄市長吳敦義核定。對此，吳敦義今（15日）還原事實表示，完全是一派胡言，國賓飯店2020年「決定重建」距離他卸任近20年，所謂「取得1142%的容積獎勵」是今年，與他當市長時代更加遙遠。他強調，他當地方首長的時代，並沒有獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。

吳敦義於臉書表示，京華城容積爭議延燒高雄國賓飯店，有不明究理者誣稱高雄國賓店容積破千是他核定的，完全是胡言亂語、一派胡言。

針對「高雄國賓飯店」，吳敦義指出，建築容積獎勵的核定確屬地方首長之權，高雄國賓飯店是1981年(民國70年）開幕營業，他則是於1990年6月18日至高雄服務，接著於1998年12月25日卸任；高雄國賓「決定重建」是2020年的事，距離他卸任高雄市長已近20年，而所謂「取得1142%的容積獎勵」是今年，與他當市長的時代更加遙遠。

吳敦義說，「這時的他，無官一身輕，有什麼權力核定國賓飯店容積案？這事到底干我什麼事」？

針對「THE ONE大樓」，吳敦義指出，還有人說遠雄建設，在高雄興建的THE ONE大樓的2000多容積獎勵也是他核定的，這也是歪曲事實的謊言。凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工。

吳敦義說，THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，但它大約是在四年前才完工，施工期就長達20年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？

最後，吳敦義強調，就自己的印象，建物容積獎勵辦法應是民國88年3月才發布施行，那時他已不當高雄市長了，而在他當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。