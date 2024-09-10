環法自行車賽11／30日月潭登場　英國傳奇冠軍車手將來台

▲環法自行車挑戰賽首次引進台灣，將於11月30日在日月潭舉辦。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

超過百年歷史的環法自行車賽，首次引進台灣，將於11月30日在日月潭舉辦。交通部長陳世凱、環境部長彭啓明今（10日）出席宣傳記者會，陳世凱預告，英國籍冠軍車手「曼島飛彈」Mark Cavendish將來台參賽，主辦單位爭取3年都在台灣舉辦，持續宣傳推廣台灣。

獲得環法主辦單位Amaury Sport Organization（簡稱A.S.O.）授權的「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，首次引進台灣，現年39歲英國籍的Mark Cavendish，今年甫在2024環法賽奪得生涯第35個單站冠軍，11月30日將首次來台參與活動，吸引不少粉絲報名一同參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署今上午舉辦宣傳記者會，陳世凱致詞表示，全台建立2700多公里自行車道，結合13處觀光風景區打造綠色旅遊體驗，台灣自行車道密度在全世界是名列前茅，很開心這次環法挑戰賽到台灣舉辦，自行車是體驗台灣之美最好方式，透過比賽過程能讓國際看到台灣人文美景，他也將在11月一同參加。

受邀出席的環境部長彭啟明表示，此次活動的車衣就是用廢棄寶特瓶跟輪胎製成，有環保永續理念。他笑說，環境部錢沒有很多，沒有交通部、觀光署多，但心意無限，希望全台一起響應，直接在場邀請陳世凱組隊參賽。

觀光署指出，此次賽事路線分為104公里挑戰組、29公里經典休閒組，104公里路線從向山遊客中心出發，全程比照環法賽規格，設置二個2級爬坡點，讓爬坡好手爭奪登山王紅點衫榮耀。

總成績冠軍得主不僅能取得環法賽黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次。29公里組則以環潭CNN經典路線為主，讓各年齡層都能輕鬆體驗環法氛圍，2路線未來都將成為環法認證的國際級自行車路線。

觀光署表示，賽事報名累積全球超過25國自行車好手報名，也將南投在地特色與法國經典文化進行創意結合，包括聯手MHO甜點工作室推出以日月潭紅茶為靈感的「L’Étape環法挑戰賽限定馬卡龍」，並與威石東酒莊合作推出環法挑戰賽- 紐崔萊•日月潭站限定氣泡酒。