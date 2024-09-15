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大陸 大陸焦點 特派現場

「貝碧佳」直撲浙江！寧波機場取消116航班

▲▼「貝碧嘉」直撲浙江！寧波機場取消116航班。（圖／翻攝中央氣象台）

▲大陸中央氣象台預測「貝碧佳」將從寧波一帶登陸。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

中度颱風「貝碧佳」直撲浙江，中國大陸「中央氣象台」預測，貝碧佳將於15日晚間至16日上午在浙江寧波、江蘇啓東一帶沿海登陸。受颱風影響，寧波櫟社國際機場已取消116航班。

根據中央氣象台資料，貝碧佳15日早晨5時中心位於浙江省舟山市偏東方向約520公里的東海東部海面上，就是北緯29.1度、東經127.5度，中心附近最大風力有12級（33公尺/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑100-250公里，十級風圈半徑100至120公里。

中央氣象台預計，貝碧佳將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度將繼續增強，逐漸向華東沿海靠近，並將於15日夜間至16日上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

受颱風影響，寧波櫟社國際機場已確定取消116架次進出港航班。機場方面表示，隨著颱風臨近，機場進出港航班可能會持續受影響。

此外，上海中心氣象台也於15日發出颱風黃色預警信號，預計15日半夜到16日下午，上海風力將增強到陣風10級以上。上海市水文總站也發出黃浦江高潮位藍色預警信號，預計16日12時左右，黃浦江蘇州河口最高潮位將超4.55公尺。

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