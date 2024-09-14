葡萄桑及蘇力颱風可能周日生成　專家：下周一觀察是否有藤原效應

▲葡萄桑及蘇力颱風最快周日有生成機會。（圖／賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

貝碧佳颱風朝中國前進，對台灣天氣沒有影響，不過有氣象專家指出，菲律賓東方外海季風低壓帶在周日有發展雙颱機率，若生成，分別為葡萄桑及蘇力颱風。另外，有分析指出，今明有兩個熱帶性低氣壓生成訊號，有增強颱風趨勢，會不會影響台灣或是否有藤原效應，下周一是觀察的重點時間。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，第13號颱風貝碧佳，預估於今天及周日影響琉球群島一帶。另外，觀察今天至明天菲律賓東南方外海季風低壓帶，於周日有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風。需留意後續其發展及移動趨勢，不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報。

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▲除貝碧佳颱風外，下周還有兩個颱風生成機會。（圖／林老師氣象站臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文，指颱風「買1送2」，根據今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，貝碧佳颱風位於台北東方1300公里的海面上，繼續朝西北西轉西北方向前進，距離台灣愈來愈遠；預估今日將從琉球附近海面通過，下周一(16日)就會進入中國大陸上海一帶，對台灣的天氣沒有直接影響。

不過，林得恩表示，在此期間，南海至菲律賓東方海面仍為一個大低壓帶籠罩當中，大氣環境相當不穩定，也是提供非常有利於熱帶擾動天氣系統發展的溫床。今、明兩日，模式模擬結果顯示，陸續就有熱帶性低氣壓TD16及TD17生成的訊號，且強度都有再增強為颱風的趨勢。「會不會影響到台灣？會不會有藤原效應？下周一是個觀察的重點時間。」