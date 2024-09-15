「貝碧佳颱風」最新路徑曝！　日氣象廳：最快今晚又有2熱低壓

▲日本氣象廳預測貝碧佳最新路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風貝碧佳15日增強為中度颱風，距離台灣更近，雖然沒有登陸可能，但是仍有殘存水氣，午後可能出現局部短暫雷陣雨。根據日本氣象廳的最新預測路徑，貝碧佳會持續往北北西方移動，預計16日登陸中國大陸。除此之外，後續預計還會有新的熱帶低氣壓形成，是否對日本或台灣造成影響，仍需密切觀察。

根據tenki報導，貝碧佳正在逐漸遠離日本奄美地區，但當地仍有可能出現土石坍方或是巨浪等危險情況。由於颱風導致濕熱空氣流入以及鋒面影響，九州、四國和本州等地區15日將面臨強降雨，部分地區可能會有大雨。

根據氣象廳觀測，貝碧佳15日上午9時位於東海（北緯29.8度，東京127.3度），以每小時20公里的速度向北北西移動，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒40尺，瞬間最大陣風每秒55公尺。

貝碧佳的外圍雲層15日清晨已經覆蓋奄美地區，同時北日本也受到鋒面影響，大量暖濕空氣正不斷流入，導致九州南部、四國及東海等地的雨雲迅速發展，即使颱風已經遠離，大氣狀況依舊極為不穩定。

颱風接下來將會持續增強並從東海往西北方移動，儘管逐漸遠離，但奄美地區仍將面臨強風和巨浪的威脅。奄美地區15日整天都有強風，最大風速預計達每秒18公尺，瞬間最大陣風達每秒30公尺。沿海地區也將伴隨高達6公尺的巨浪。此外，颱風帶來的強降雨可能持續到16日早上，部分地區伴隨雷電，預計累計降雨量可達60毫米，土石流和低窪地區淹水的風險也會增加。

由於日本南方海域目前的氣候狀況適合熱帶擾動的發展，預計15日晚上可能還會有2個新的熱帶低氣壓形成，未來也有可能發展成新的颱風，後續的發展趨勢仍需密切注意。尤其是19日後，這些熱帶擾動可能會北上至沖繩附近，並帶來大量水氣。