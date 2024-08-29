柯文哲4300萬商辦捐民眾黨？　張啓楷曝建議：一定落實給小草使用

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，近日遭爆料，4300萬購置商辦，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫。對此，民眾黨立委張啓楷今（29日）表示，下午記者會將單據貼出，一定會解釋商辦爭議，落實「變成黨部、小草使用」，現在唯一能做的就是確實讓這個地方變成民眾黨所有，現在有幾個方式，捐給民眾黨、信託給民眾黨，做到這樣才有機會讓人接受。

張啓楷於《POP撞新聞》表示，柯文哲4300萬商辦大樓，下午記者會一定會講，也一定會落實柯文哲所說的「變成黨部、小草使用」。這是爭議的重中之重，最大問題就是由別人口中爆料，並非是柯文哲本人自己說出，所以才會這麼嚴重，但有辦法解決嗎？

張啓楷表示，現在既然都買了，現在唯一能做的就是確確實實讓這個地方，變成民眾黨所有，而且是黨務與小草支持者使用，所以現在有幾個方式，捐給民眾黨、信託給民眾黨，或用任何方式讓民眾黨黨務在這推動，做到這樣才有機會讓人接受。

張啓楷指出，對於下午三點記者會，他特別提醒柯文哲，就像柯過去所說的「不是解釋問題，而是解決問題」，因此不能被這份租約綁住，如果等到明年4月才開始給黨務人員與小草使用，就已經來不急了，而且會被稱作「包租公」，現在必須馬上處理、盡速解約。

張啓楷說，講清楚租金收進來如何使用、把這筆錢捐給民眾黨，而商辦，就跟賴清德的老宅變成礦工紀念館一樣，作為公益信託或者捐給黨，回到初衷，真正落實給黨工與小草使用的場地。

張啓楷再說，遭到質疑的政治獻金，下午柯文哲記者會單據將全部貼出，而被調查局帶走的六大箱，柯文哲之前有印了一部分，後來也有要求再印，剩下的細節他不能透露太多，下午會給記者問到飽，見真章。