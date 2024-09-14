天哭星衝擊！　中秋後「4生肖一路衰到年底」

▲「天哭星」中秋後開始衝擊 專家點名4生肖恐「一路衰到年底」。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

華人三大節日「中秋」即將來臨，就在大家準備賞月、烤肉之際，紫微斗數老師姚本軍就在網路上發文表示，中秋之後，「天哭星」即將產生影響，甚至有4個星座受到的影響甚鉅，有可能會一路倒楣到年底。這4個被點名的生肖分別是虎、狗、馬、猴。

紫微斗數老師姚本軍在FB粉絲專頁上發文表示，天哭星象徵著衝擊、改變和訴訟等問題，這些特質通常被人們所不喜愛。訴訟涉及法律糾紛，常帶來困擾和壓力；衝擊與改變則可能打亂原本的生活或計畫。然而，若能善用這些改變的力量，就能調整自己的步伐，為未來鋪路，最終邁向成功。

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生肖虎

當天哭星在中秋過後對於生肖虎的影響，往往帶來一種內在的情感波動和對於未來的焦慮感。天哭星具有強烈的情緒能量，這使得在事業與工作發展中，會感到壓力增加，尤其是在面對挑戰和變化時。這種壓力會導致生肖虎的人對工作的某些方面感到不安或不滿，甚至會產生對現狀的不滿意。

同時，這顆星也提醒這些情緒波動，可以成為自我反思和成長的機會。

天哭星的影響使得在工作中更敏感，這種敏感度可以幫助你更深入地理解工作中的問題和細節，在解決問題時能夠更加全面和細緻。這種深刻的洞察力能夠讓你在困難時期找到突破口，並在克服挑戰後獲得新的成就感。

這顆星的挑戰在於如何管理內心的情感起伏，保持冷靜和理智，以便在壓力之下仍能穩步前進。

生肖狗

天哭星位於生肖狗的的人生上時，這顆星的影響會在事業與工作發展中帶來一種微妙而深刻的情感層面。天哭星代表著內心的憂慮、感傷和對未來的不確定感，因此在事業上，將會經歷一段情感上的波動，這些情緒會讓你對工作現狀產生懷疑或感到壓力加重。

因為情感波動、更容易感受到工作中的挑戰和壓力，特別是在面對重大決策或變革時，你將會感到一種無法言說的負擔。然而，天哭星的出現也為你帶來了一種深入反思的機會。這段時間或許會促使你去思考自己在職業道路上的真正目標，以及是否滿足於目前的發展方向。

天哭星的存在意味著你在事業上需要經歷一段自我調整的過程，這段過程可能會有些艱難，但也會讓你更加堅定和成熟。

生肖馬

對於生肖馬的人而言天哭星，對於事業與工作發展帶來了一些特定的機會與挑戰。這顆星與內心的情感波動有關，因此它可能使你在工作中感到情緒化，容易對某些事情感到無奈或失落。這可能會影響你的判斷，讓你在財務決策和事業發展方面感到壓力重重。

在事業與工作中，這種情緒波動可能會使你在處理財務問題時變得更加敏感，也許會過度擔憂某些風險或機會，導致你猶豫不決。然而，天哭星也可以促使生肖馬的人反思和深入思考，讓你在財務和事業規劃上更加謹慎，避免冒進的決策。

運用重點在於，如何平衡內心的情緒波動與現實的工作需求，學會在情緒低落時保持理智，並以長遠的眼光看待財務和事業發展。

生肖猴

當天哭星在生肖猴的身上時，這意味著在事業上會面臨一些獨自承擔責任的情況，或是在工作中感受到較大的壓力與孤立感。在與外界接觸或出差工作時，可能會遇到一些不如意的狀況，如外部環境的不穩定性，或與同事、合作夥伴之間的溝通不順暢。

然而，這樣的情況也能帶來成長的機會。由於天哭星帶來的內省和自我反思，你可以更加深入地思考自己的職業方向和目標，從而找到新的解決問題的方法或創新的思路。這段時期適合你以更冷靜和理性的態度面對工作挑戰，並從中尋找到隱藏的機會。你會發現，通過克服困難和壓力能夠在事業上取得突破，並在外部環境中建立更強的適應力和韌性。

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