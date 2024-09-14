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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲孩子的媽發飆！在家長群組內發布不雅影片抓小三。（圖／翻攝自微博）

記者邱晟軒／綜合報導

近日，中國福建省莆田學院附屬實驗小學的家長群組上演了一場驚天動地的情感大戲。一名母親揭露丈夫與孩子同學的母親有婚外情，並發現丈夫多次傳送情色影片給對方。元配在看到這些不堪入目的訊息後，決定以牙還牙，將所有骯髒細節公開發布到家長群組中，甚至點名小三怒嗆：「我會讓你老公知道你究竟是什麼貨色！」

綜合中國媒體報導，從截圖中可以看到，這位憤怒的元配在名為「2022實小城東某某班級」的微信群中發送了多段不雅影片，畫面中的女子穿著暴露。元配在群組裡激動地說：「早就發現你們兩個不正常了，要不是他（指丈夫）今天喝醉，查找手機，我一輩子都不知道。你一大把年紀了，是不是覺得自己很有魅力？」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲聊天訊息可見，外遇丈夫曾提醒小三「記得刪聊天記錄」。（圖／翻攝自微博）

元配在群組中進一步坦言：「我全身都在發抖！」並當場痛批小三：「你哪來的自信？你比我們大整整四五歲！」她還表示會將此事告知對方的丈夫，以進行報復。事態迅速升溫，最終教師見情況難以控制，決定解散家長群組。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，福建莆田秀嶼區教育局的工作人員表示，這起事件是家長之間的感情糾紛。目前學校和家長已經報警處理。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

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