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陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

銀髮,高齡,銀髮族,長輩,老年人,老人,健康,醫療,照顧,長照 。（圖／視覺中國）

▲面對人口老化，大陸2025年起實施「漸進式延遲法定退休年齡」的政策。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會今（13）日通過關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，自2025年起，同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡，用十五年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原六十週歲延遲至六十三週歲，將女職工的法定退休年齡從原五十週歲、五十五週歲分別延遲至五十五週歲、五十八週歲。

▲大陸人口老年化將刺激新一輪「銀髮經濟」誕生。（圖／CFP）

在大陸人口老齡化的背景下，第十四屆人大常委會第十一次會議為深入貫徹落實中共中央關於漸進式延遲法定退休年齡的決策部署，適應人口發展新形勢，充分開發利用人力資源，在會議上通過此次決定，並於2025年正式實施。

該決定提到，實施漸進式延遲法定退休年齡堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則；各級人民政府應當積極應對人口老齡化，鼓勵和支持勞動者就業創業，切實保障勞動者權益，協調推進養老托育等相關工作。

此外，人大常委會也批准《國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法》，大陸國務院根據實際需要，可以對落實本辦法進行補充和細化，同時，第五屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議批准的《國務院關於安置老弱病殘幹部的暫行辦法》和《國務院關於工人退休、退職的暫行辦法》中有關退休年齡的規定不再施行。

在大陸國務院提出的「關於漸進式延遲退修年齡辦法」中，第一條明確寫入，從2025年1月1日起，男職工和原法定退休年齡為五十五週歲的女職工，法定退休年齡每四個月延遲一個月，分別逐步延遲至六十三週歲和五十八週歲；原法定退休年齡為五十週歲的女職工，法定退休年齡每二個月延遲一個月，逐步延遲至五十五週歲。國家另有規定的，從其規定。

在退休養老金部分，自2030年1月1日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六個月。職工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的，可以按照規定通過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限，按月領取基本養老金。

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